Los ladrones saquean el antiguo centro de FP de Valliniello: "Faltan hasta ventanas"

"Están saqueando el edificio: retiran los cables, las vallas del cierre... da pena verlo", alerta Manuel González, "Xarrico", en alusión al antiguo Instituto de Formación profesional de Valliniello, el centro que hasta la pasada primavera sirvió como sede provisional para los alumnos de Conservación y Restauración de la Escuela Superior de Arte antes de la construcción de la sede del Parque Empresarial.

La presencia de los cacos en estas instalaciones de titularidad autonómica "es constante", critican los vecinos de Valliniello. "Aparcan su furgoneta y se llevan todo lo que pillan. Ya rompieron ventanas y de todo. Del cobre del cableado ya no debe quedar nada de nada, esto es una vergüenza, tienen esta zona abandonada y nadie nos hace caso", abundó González, harto no solo de que el centro educativo no tenga actividad sino de que tampoco se cuide. Los vecinos del barrio avilesino más próximo a Gozón reclaman más seguridad en la zona.

En el patio del antiguo centro educativo no hay más que restos de persianas, piedras y todo ello, mientras la maleza comienza a hacerse fuerte e invadir las zonas más próximas al edificio. La detención de cuatro ladrones hace una semana tras ser pillados in fraganti no ha servido para calmar los ánimos de los amigos de lo ajeno que se pasean por el antiguo instituto.

Los saqueadores de este edificio público campan a sus anchas por el entorno del viejo instituto. Suelen acudir de noche aunque, según los vecinos, también cometen sus fechorías a plena luz del día. En los últimos meses han roto la valla de entrada al complejo, que da acceso al patio y facilita la entrada al interior del inmueble que en su día sirvió para que miles de avilesinos estudiaran automoción, peluquería y otras materias, todo antes de que el centro de la calle Marqués de Suances concentrara toda la actividad de la Formación profesional de la ciudad.

"Cada día se llevan más cosas y mientras tanto ni el Ayuntamiento ni el Principado ponen remedio a esta situación", criticó Manuel González. "Por suerte, no entran al colegio que también está vacío pero vive el hijo del conserje", añadió.

Hace nueve meses, Javier Díaz, expresidente de la desaparecida entidad vecinal, ya alertaba de esta situación. Solicitaba entonces que se dotara de actividad a un complejo. "El edificio se irá deteriorando y acabará cayendo, el Principado tiene que tomar medidas urgentes", señaló entonces. El deterioro del inmueble es paulatino y la reclamación la misma.

Los ladrones campan a sus anchas no solo en Valliniello sino también en la vecina parroquia gozoniega de Laviana. La noche del pasado viernes, los cacos entraron en las instalaciones deportivas de San Balandrán para tan solo causar destrozos. "En lo que va de año ya entraron tres veces en San Balandrán, esta vez no llevaron nada, pero hace poco entraron también en el bar Magadán, y robaron un coche en Zeluán, y todo en dos meses", critica el presidente de la asociación vecinal de Laviana, Agustín García, que reclama más seguridad en la parroquia. "Es una zona muy tranquila, pero viendo lo que está pasando en los últimos meses pediremos más presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local", añadió el presidente vecinal. Además, la campa de la iglesia de esta parroquia gozoniega fue el lugar escogido por unos cacos para dejar un vehículo sustraído en Avilés.

La Guardia Civil no puede precisar si ese robo está relacionado con la banda de criminales especializada en los robos de Seat León, pero aún así investiga los hechos para dar con el paradero de esos ladrones.