Los policías locales piden equiparar su sueldo y descansos a los de Gijón y Oviedo

Una "fuga de talento" por malas condiciones laborales. El SIPLA (Sindicato Independiente Policía Local de Asturias) denuncia una alta concurrencia de los agentes avilesinos en los concursos de traslados, principalmente, los que tienen como destino Gijón y Oviedo. La central achaca esta tendencia a que en ambos ayuntamientos las retribuciones son superiores con menos horas de trabajo. Para revertir la situación, el sindicato pide al Consistorio de Avilés la convocatoria de una mesa de trabajo para valorar cambios en la estructura y organización del cuerpo municipal.

Según explican desde el SIPLA, además de tener una mayor remuneración económica, los agentes de Gijón y de Oviedo trabajan menos. Los primeros tienen turnos de seis días de tajo y seis de descanso. Los de la capital alternan siete días de trabajo con otros tantos de asueto. Mientras en Avilés hacen turnos biológicos de seis días de labores con cuatro de descanso a los que siguen otros de seis de faena y tres de esparcimiento. "Esto hace que, a final de año, en Avilés se trabajen muchas más horas", señala Manuel Villa, del SIPLA, quien considera que instaurar turnos similares a los de Oviedo o Gijón en Avilés "es totalmente viable".

Por este motivo, tal y como afirman en el SIPLA, hasta seis agentes han abandonado la comisaría avilesina en el último concurso de traslados. Y pueden ser más. "Hay abierto un nuevo proceso y son muchos los agentes que han solicitado el cambio nuevamente", afirma Villa, que argumenta: "Esto sucede, claramente, porque a los agentes de Avilés les gustaría tener las condiciones de los policías de Oviedo o Gijón".

Y por ello quiere luchar el SIPLA. El sindicato insta al Ayuntamiento a convocar la mesa de trabajo para tratar asuntos de la Policía Local ya formada, en la que además del gobierno local y la jefatura del cuerpo están representados los sindicatos con representación en el Consistorio: UGT, CC OO, USIPA, SIPLA y Avanza. "Está constituida, pero no hay fechas para reunirse. Y no entendemos el motivo", critica Villa.

Por otro lado, el sindicato advierte de escasez de personal para las fiestas navideñas. Actualmente, la plantilla tiene la merma de las 16 plazas de agentes jubilados este año que aún no se han cubierto -el proceso de selección está abierto-. A esto hay que sumarle que los seis últimos guardias contratados aún no han recibido los cursos básicos en la Escuela de Seguridad Pública del Principado para agentes de nuevo ingreso, lo que no les hace cien por ciento operativos: "Todavía no pueden portar armas, tienen que ir acompañados de un oficial y no pueden denunciar, entre otras cosas", enuncia Villa, sobre unas circunstancias que no variarán "hasta que no reciban esta formación".

"Se acercan fechas de mucha carga de trabajo, como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o el 5 de enero, con la cabalgata de Reyes, y se tendrá que recurrir a las horas extras para suplir la escasez de personal", avanza Villa, que advierte: "de momento no ha habido quejas por exceso de horas, pero de seguir en esta dinámica, llegarán".

Por eso, desde el SIPLA ponen el acento en la importancia de la próxima oferta pública de empleo, en la que además de las jubilaciones, el sindicato quiere que se cubran las vacantes: especialmente "la de inspector, las dos de intendente y la de comisario". Sobre la de jefe de la Policía Local, actualmente ocupada de manera interina, tienen sus dudas. "No tenemos claro que el Ayuntamiento quiera sacarla a concurso", afirma.

Actualmente, los agentes de la Policía Local trabajan de manera conjunta con la Nacional en una campaña de prevención de robos en el pequeño comercio local. La idea es ofrecer algunos consejos básicos a los comerciantes para mantener a raya a los cacos. Para cuando el mal ya está hecho, uno de los principales consejos que dan los guardias es que se fijen en el calzado de los ladrones, pues suelen cambiarse de ropa pero no de zapatos y así resulta más fácil pillarlos.

Pese a ello, la policía afirma que Avilés es un concejo seguro. Así lo corroboran los datos del Ministerio de Interior. En los primeros nueve meses del año el porcentaje hurtos se redujo un 2,8 por ciento respecto al mismos periodo de 2018, registrándose un total de 424 denuncias por este tipo de casos. No así en el caso de los robos con fuerza en domicilios y establecimientos han crecido un 19,3 por ciento en los tres primeros trimestres de 2019 en comparación el mismo plazo del año pasado. Se han denunciado un total de 105 casos.