La presencia de Orson Scott Card en el Celsius 232, en el candelero

El escritor norteamericano Orson Scott Card anunció en el mes de agosto su presencia este próximo verano en Avilés, en el Festival Celsius 232. Es el autor de "El juego de Ender", una obra maestra de la ciencia ficción.

Card, que es mormón, ha hecho manifestaciones homofóbicas sin cuento. Esto es lo que ha llevado a muchos seguidores a instar a los organizadores del festival avilesino a que renuncien a traerlo.

Los organizadores, sin embargo, consideran que la literatura y la ideología no son lo mismo.

"Hay que dejar bien claro que Orson Scott Card va a venir al Celsius a hablar de sus libros. En ningún momento se le va a dar altavoz para expresar su ideología: de la misma manera que en ningún momento oísteis a autores de posiciones políticas llamémoslas extremas, o nacionalistas de un lado u otro, soltar un discurso ideológico (y sí, hubo presiones para que no los invitáramos; y no, no dieron resultado). Es más, recomendaríamos que dejarais de dar publicidad vosotros a su ideología", resumen los responsables del encuentro cultural en un comunicado emitido esta tarde.