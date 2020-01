Habla la jugadora de fútbol sala de Corvera que denuncio "tocamientos": "Tengo muchas pruebas que lo corroboran"

"La denuncia es totalmente falsa. Jamás le toqué el culo a ninguna jugadora". El directivo del club de fútbol sala femenino de Corvera acusado por una futbolista de acoso sexual por, presuntamente, tocarle el culo, niega los hechos. Y no solo eso. Afirma además que este proceso es una "venganza" a consecuencia de una demanda que él interpuso contra la mujer de la denunciante por una supuesta agresión sexual. "Ella me agredió, me partió la nariz y ahora se están intentando vengar", lamenta el hombre.

Por su parte, la denunciante mantiene su versión. Afirma que el directivo le mensajeaba con frecuencia y que le tocó el trasero. "Tengo mensajes y muchas pruebas que lo corroboran", afirma la joven, mayor de edad. Su pareja también corrobora estos hechos y alega que el encontronazo que acabó con la fractura de los huesos propios de la nariz del demandado fue en defensa propia. "Sólo me lo quité de encima. Él se cayó y se hizo daño al golpearse contra el suelo", afirma.

La denuncia interpuesta por el directivo data del 29 de diciembre, un día después de que, supuestamente, tuviese lugar la agresión. En su comparecencia en el cuartel, el directivo declaró que discutió con una futbolista (la mujer de la posterior denunciante) después de que ésta propinase una patada al entrenador del equipo y de que estuviese en el coche acompañada de dos féminas, una de ellas su mujer y otra, una futbolista del equipo menor de edad. Que en un momento de descuido, la denunciada le golpeó y le derribó; y que una vez en el suelo le siguió agrediendo. También presentó un parte de lesiones que acredita una fractura en los huesos propios de la nariz y dolor e inflamación en una mano.

Apenas unos días despsués, el 8 de enero, una futbolista del equipo, mujer de la supuesta agresora, se personó en el puesto de Cancienes (Corvera) de la Guardia Civil denunciando al directivo por abuso sexual. Afirmó que desde noviembre el directivo le llamaba y enviaba mensajes de Whatsapp de manera constante y que le invitaba a quedar con él a solas. También relató que llamadas y los mensajes los perdió al cambiar de teléfono. Asimismo, también relató que el hombre le había tocado el culo y que tenía una actitud similar con jugadoras menores del equipo.