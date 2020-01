Emoción, elegía y versos medidos

Fernando Álvarez Balbuena, que es muchas cosas en Avilés, se presentó ayer en el club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés como lector de poesía, de la poesía de Carmen Nuevo Fernández, conocida en otras latitudes como Verso Fuster, la escritora que ayer presentó en sociedad su última publicación "Encina y el mar" (La fuente de Mnémosine). "Carmen, tu libro me ha emocionado", sentenció Balbuena al concluir su intervención, el preludio de la de la propia Nuevo.

Si Balbuena ejerció de introductor de los versos que contiene el libro, Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable de la edición gijonesa del periódico (hasta hace tres semanas, ejercía el cargo en Avilés), fue el diseccionador de la parte de los artículos. "He tenido el privilegio de leerlos un día antes que todos los demás lectores", señaló. Méndez destacó "la transparencia" de Nuevo. Dijo que en cada palabra de los artículos "está ella". Y ella, cuando le tocó hablar, confirmó la apreciación del periodista.

La presentación de "Encina y el mar" contó también con Nieves Penela, la editora: de Orpheus Ediciones Clandestinas y también La Fuente de Mnemósine. "Ahora que nadie nos escucha les contaré cuál es el secreto órfico para esquivar a la muerte. Cuando lleguen al Hades, después de haber pagado el peaje a Caronte, eviten beber del río Lete, uno de los cinco ríos del inframundo. Busquen hasta hallar la fuente de Mnemósine, en honor de la madre de las musas, la diosa que salvaguardaba la memoria".

El libro de Nuevo está conformado por una elegía a su amiga Encina de la Concha. "Murió en octubre y muchos me habían preguntado cómo había llegado a escribir tan rápido sobre ella", dijo la escritora en el bautizo de su obra. Explicó que lo hizo siguiendo "el ejemplo del poeta del siglo XV Jorge Manrique", el que pasó a la eternidad por haber escrito coplas a la muerte de su padre. "En este libro soy yo misma, no finjo, no puedo fingir: todos los sentimientos que manifiesto son los que me han definido", confirmó así la apreciación de su primer presentador, que destacó el adjetivo "poético" de la selección de artículos que salen cada mes en las páginas de esta misma edición.

La emoción fue también clave en la lectura que hizo Carmen Nuevo de unos pocos artículos. Destacó los nombres de amigos y amigas que hicieron posible las piezas que salieron sueltas en el periódico y que terminaron siendo un conjunto creativo en "Encina y el mar". Carmen Nuevo quiere llevar el libro a León. "De allí era Encina", destacó. Balbuena explicó que los versos de Verso Fuster (es ese su pseudónimo) "son muy cuidados", tanto para portar emoción, la palabra que más veces se pronunció ayer tarde en el Valdecarzana.