Educación reconoce la necesidad de una adecuación del gran centro avilesino de FP

No se ha tomado una decisión sobre la solución que se dará a los problemas de espacio que sufre el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés, pero lo que sí está claro es que el equipamiento necesita de una adecuación. Así lo señaló ayer el director general de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli, que insistió en que las medidas que finalmente se adopten se basarán en las conclusiones del estudio que actualmente desarrolla la consejería de Educación sobre la situación de la FP en Asturias.

"El estudio, sobre la situación en toda la comunidad, está avanzado. No es solo una cuestión de si se amplía o no se amplía el centro, el problema es más complejo. No se arregla solo con un nuevo edificio, porque la edificación antigua hay que reformarla. La decisión afecta a más ámbitos que a la consejería y no está tomada, pero cualquiera que visite el centro llegará a la conclusión de que necesita una adecuación", señaló Cueli.

El director general de Enseñanzas Profesionales participó ayer en la apertura de la jornada organizada por el Centro Integrado de FP de Avilés, la consejería de Educación y el Ayuntamiento de Avilés bajo el título "Preparando el salto al mundo laboral", dirigida a los alumnos que están finalizando su etapa de formación con el objetivo de ofrecerles orientación para su futuro y contacto con responsables de empresas de la comarca.

La apertura contó también con la participación de la alcaldesa, Mariví Monteserín, que puso en valor esta iniciativa para facilitar el acercamiento de los recién titulados a las empresas o informar acerca de las posibilidades de emprendimiento. La regidora, que insistió en que la FP y las necesidades del mercado laboral estén más interrelacionadas, consideró "fundamental" la ampliación del centro integrado de Avilés. "Es nuestra apuesta y también la del Principado va en esa dirección", añadió.

Preguntada sobre la propuesta de Ciudadanos y PP acerca de reunir la FP en un campus en Valliniello, explicó el motivo de su rechazo: "No se aprobó porque se trata de infraestructura alejada, obsoleta, y no ayuda a las necesidades de la formación que viene, muy flexible, acorde con un momento de cambios de todo tipo. Optimizamos más los recursos en el centro de la ciudad, donde está el centro integrado de FP", explicó.