"Estábamos intentando conseguir dinero para pillar droga", alegan los acusados de asaltar una joyería de Las Vegas

"Estábamos intentando conseguir dinero para pillar droga". Los dos acusados de asaltar una joyería en Las Vegas (Corvera) el pasado 18 de julio, de la que se llevaron unas medallas de oro valoradas en unos 500 euros, alegaron esta mañana ante el juez que apenas recordaban nada de lo sucedido por estar "colocados" y "con el síndrome de abstinencia". Por su parte, el propietario del establecimiento afirmó que en el robo le amenazaron con una navaja y que los cacos huyeron con artículos de joyería que guardaba en el escaparate porque no habían sido capaces de abrir la caja registradora. Los acusados se enfrentan a penas de 4 años y 3 meses y 5 años de prisión respectivamente.

Supuestamente los hechos tuvieron lugar en la tarde del 18 de julio de 2019. Según el relato del joyero, los ladrones, "que mostraban síntomas de ir bajo los efectos de las drogas o el alcohol", accedieron al establecimiento. "Me dijeron: 'venimos a robar', y yo pensé que se trataba de una broma", ha relatado esta mañana en los juzgados el joyero, que también se tomó a cachondeo otra de las amenazas de los asaltantes. "Uno le dijo al otro: 'saca la pistola', y yo, que seguía pensando que no iba en serio, les dije: 'a ver si voy a sacar yo la mía'. En ese momento blandieron una navaja y ya me di cuenta de que iba en serio", ha agregado.

En ese momento, y siempre según el relato del joyero, los asaltantes trataron de cruzar el mostrador para acceder a la caja registradora. "Guardé distancias con ellos y cuando trataron de saltar el mostrador les empujé. Al final uno de ellos logró coger unas medallas de oro que tenía expuestas y huyeron. Salí detrás de ellos hasta la puerta pero no continué, porque estaba solo en el establecimiento", ha relatado la víctima.

Los ladrones fueron detenidos apenas unos minutos después por la Guardia Civil. Además de las joyas supuestamente robadas, les fue incautada una navaja. Esta mañana, ante el juez, ninguno de los acusados ha reconocido ser el propietario de la navaja. "Yo la vi en el suelo de la joyería y la cogí, pero no era mía", ha explicado I. T. G., que se reconoció toxicómano desde hace 25 años, además de padecer psicosis, de la que aseguró estar a tratamiento. La Fiscalía solicita una pena de 4 años y tres meses por un robo con intimidación y violencia.

Para su compinche, J. B. B., la pena es superior. El joven, que afirmó ser adicto a cannabis, pastillas, heroína, cocaína anfetaminas y alcohol, además de padecer un trastorno de hiperactividad, suma al delito de robo con intimidación y violencia y delito de daños por, supuestamente, romper la mampara de un vehículo de la Guardia Civil tras su detención. Para él, que se encuentra en prisión provisional desde el suceso, el Ministerio Público pide 5 años de prisión.