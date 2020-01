Podemos pide parar el derribo de Baterías en la Junta, sin éxito

Podemos Asturias llevó ayer a la Junta General del Principado el debate sobre la conservación de parte de las baterías de coque de Avilés pero se quedó solo en la defensa de su propuesta. La diputada Lorena Gil pretendía que la Junta instara al Gobierno a impulsar un estudio de valor patrimonial y de usos alternativas de las instalaciones y a detener el proyecto de demolición que se avecina. Todos los grupos, salvo los parlamentarios de Podemos, votaron en contra y Lorena Gil solo consiguió rascar una abstención, la del forista Pedro Leal. Podemos e Izquierda Unida (IU) confluyen en Avilés en el grupo municipal Cambia Avilés (CA), que defiende mantener en pie parte de la coquería. El grupo parlamentario de IU también votó ayer en contra del planteamiento de Podemos.

"Esta propuesta es la única que se presentó en Avilés en un debate sobre la industria. Que el debate sobre la conservación del patrimonio industrial salga de aquí ya es positivo", valoró la portavoz de Cambia y secretaria general de Podemos Avilés, Tania González.

Los podemistas apelan a la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de Patrimonio Cultural, que en su artículo 76 recoge como bienes que deben ser estudiados y valorados por su interés histórico industrial "las construcciones y estructuras arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a la producción industrial mediante procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u obsoletos, como chimeneas o gasómetros".

"Partidos como el PSOE han votado en contra de algo que entendemos que es fundamental para la ciudad", señaló González, que no quiso opinar sobre el voto en contra de IU. La concejala incidió en que es "compatible el mantenimiento del patrimonio industrial de las baterías con la instalación de empresas sostenibles". "Este debate no solo afecta a nuestra ciudad, sino a la gestión del patrimonio industrial en Asturias. Hay elementos de la minería pero no de la siderurgia", criticó.