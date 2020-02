"William The Conqueror" presenta su folk tamizado de grunge en la Factoría

El trío británico "William The Conqueror" llega el próximo 6 de febrero al teatro de la Factoría Cultural. La banda nació en 2017.

Son autores de "Bleeding on the Soundtrack", un disco que produjo Ethan Johns, que también produjo a Tom Jones o "Crosby, Stills & Nash". La anterior producción fue "Proud Disturber of the Peace".

El ciclo de conciertos Factoría Sound lo organiza la concejalía de Cultura de Avilés, que ha traído a los noruegos "Pristine" y los gaditanos "The Electric Alley".

"William The Conqueror" se mueve del "blues" clásico y el rock de raíces al "grunge" y del indie-rock actual.