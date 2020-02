Leandro Fernández: "No se deben poner fotos íntimas en las redes"

"No se va a poder vivir sin ser grabados, tanto en imágenes como sonido". Es la predicción del experto en protección de datos Leandro Fernández que ayer participó en el Club LA NUEVA ESPAÑA. "Desde el cambio de la normativa de la Unión Europea que entró en vigor la primavera pasada, todas las empresas deberían tener un gestor de protección de datos. La seguridad es lo más importante", manifestó.

La protección de datos en las redes sociales es uno de las preocupaciones de muchos ciudadanos. "Si eres una empresa tienes que tener la autorización para publicar fotos de una persona concreta. Yo recomiendo no publicar fotos íntimas en las redes y tampoco en el WhatsApp, es un tema muy delicado", indicó Fernández.

"La normativa obliga a las administraciones públicas, empresas como asesorías, despachos de abogados, clínicas y casi todas en general, a tener un destructor de papel y, desde luego no pasar los datos. Hay pautas muy claras que las empresas y administraciones tienen explicadas en la documentación oficial", abundó el experto.

La utilización de cámaras de videovigilancia también están incluidas en la normativa de la protección de datos. "Una empresa, pongamos como ejemplo un bar o un comercio, sólo puede tener cámaras en el interior y los trabajadores tiene que firmar la conformidad. Además, tienen que estar las pegatinas que avisan de las cámaras en lugares visibles. Esas cámaras no pueden estar enfocadas al exterior, para ello hay que pedir permisos". Y concluyó diciendo que una empresa privada "no puede grabar en el exterior, las administraciones públicas sí. Estamos siendo grabados continuamente. Visto lo visto, tenemos que hacernos a la idea de que no vamos a poder vivir sin ser grabados", zanjó.