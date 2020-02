Nueva edición de los talleres de autodefensa para mujeres del concejo

El Ayuntamiento de Corvera lanza una nueva convocatoria de talleres gratuitos de autodefensa para mujeres, que se desarrollarán en todos los núcleos urbanos del concejo desde finales de este mes hasta finales de marzo. En total se realizarán cuatro talleres de dos sesiones cada uno, con un cupo de participación de 15 personas en el caso de Cancienes, Trasona y Los Campos y de 25 en las sesiones previstas en Las Vegas. El Consistorio organiza esta convocatoria tras el éxito obtenido con los cinco talleres que se realizaron por primera vez en Corvera en octubre y noviembre del pasado año, en el que participación 85 mujeres.

Al igual que en su primera edición, los talleres serán impartidos por profesorado titulado por la Federación Española de Karate y del club Karate Corvera, especialmente dirigidos a mujeres en situación de riesgo, asociaciones o grupos interesados en este tipo de formación, pero que podrán ser realizados no obstante por cualquier mujer joven o adulta, e incluso niñas a partir de los 10 años que así lo deseen, con el único requisito de estar empadronadas en Corvera. En el caso de menores de entre 10 y 14 años podrán asistir acompañadas de madre, tutora o persona autorizada y para las que tengan entre 15 y 17 años, deberán presentar autorización de padres, madres o tutores legales para inscribirse. Cada una de las sesiones del taller cuenta con una parte teórica y otra práctica."En cada barrio se hará un taller con dos sesiones en fechas diferentes. En la primera, por ejemplo, en la parte práctica se trabajará más en las técnicas de mantenimiento de distancia del agresor de forma manual y, en la segunda, con elementos cotidianos como llaves o paraguas, que aconsejamos lleven incluso de casa las propias mujeres que realicen el taller. La recomendación sería que se realizasen ambas sesiones porque son complementarias. No obstante, se pueden apuntar a las dos sesiones o sólo a una, ya que los profesores adaptarán los contenidos a las características de las alumnas dependiendo de si tienen o no conocimientos previos en la materia. Así, tampoco hay problema en que alguna de las féminas que ya hubiese hecho talleres el año pasado, vuelva a apuntarse a algún taller de esta nueva convocatoria", explicó María del Mar García, concejala de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Corvera.

Todos los talleres se realizarán en sábado, en horario de 11.00 a 13.00 horas. Las primeras sesiones serán el 29 de febrero.