El festival Avilés Acción renueva el sello de calidad que concede la industria del cortometraje

El Avilés Acción Film Festival ha renovado el sello de calidad AIC para la temporada 2019-2020, la distinción la concede la Asociación de la Industria del Cortometraje y fue creado con el objetivo de proteger y diferenciar a los festivales que cuidan al cortometraje y fomentan la profesionalización del sector, así como para educar a nuevas generaciones de cineastas que llegan año tras año al circuito de festivales. De entre más de 300 festivales dedicados al cortometraje en España, solamente 19 han conseguido este sello.

Los festivales que consiguen esta distinción supone que representan las necesidades mínimas que, desde el punto de vista de la AIC (Asociación de la Industria del Cortometraje) requiere cumplir un festival de cine, en su relación con las obras en formato cortometraje, sus creadores y los propietarios de sus derechos.

Para obtener el sello AIC, los festivales tienen que cumplir el siguiente decálogo:

1. Los premios y/o el pago por proyección deben aparecen en el reglamento del festival. En caso de no existir dotación económica, se debe indicar claramente en las bases.

2. El festival deberá detallar el lugar y fechas de proyección. Los espacios y las copias de proyección deberán cumplir unos requisitos técnicos suficientes para una óptima proyección.

3. El festival no exigirá cesiones de derechos más allá de la propia participación y exhibición durante los días de celebración del festival. Si las películas se incluyen en secciones paralelas no oficiales o no competitivas, el festival deberá preguntar anteriormente el interés del seleccionado en participar, aceptando la decisión de no hacerlo. En todo caso, el festival deberá ofrecer un screening fee (pago por proyección) por la participación en secciones no competitivas.

Para el resto de proyecciones posteriores fuera de las fechas del festival (itinerancias, ediciones o proyecciones especiales), se deberá ofrecer la posibilidad a los seleccionados de no participar. Con la recomendación de remunerar esas proyecciones. .

4. El festival no deberá cobrar por la inscripción (entry fee), siempre y cuando no haya premios económicos o pago por proyecciones a los seleccionados.

5. El festival debe informar personalmente el resultado de la selección oficial a todos los participantes inscritos con anterioridad suficiente a la comunicación pública.

6. En caso de solicitar el envío de una copia de proyección física, el festival deberá asumir los gastos de devolución de dicha copia.

7. Si un festival incluye en su sección oficial obras de ficción, documental y animación, cualquiera de ellas deberá optar a los premios principales. Si, por el contrario, existen diferentes secciones para cada género, el valor y las cuantías de los premios deberán ser iguales en cada categoría.

8. El festival deberá ofrecer facilidades o ayuda económica para que el creador de la obra pueda asistir a presentar su cortometraje.

9. El festival no deberá exigir la presencia de los creadores o representantes de los cortometrajes, como condición previa para optar a los premios. Especialmente, cuando el festival no ofrezca ayuda o apoyo alguno para los gastos de desplazamiento y alojamiento.

10. El festival deberá trabajar para lograr una comunicación, difusión y promoción adecuada.