Aguas de Avilés pone en marcha el programa de vocaciones científicas y técnicas entre las niñas

Los colegios públicos Llaranes y Marcos del Torniello participarán en el programa educativo Aquae STEM, puesto en marcha por Aguas de Avilés y la Fundación Aquae con el apoyo del Ayuntamiento y cuyo objetivo es favorecer vocaciones femeninas en los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La iniciativa alcanza a 50 centros de toda España y, en Asturias, se desarrollará en los dos avilesinos.

El programa, que se llevará a cabo entre alumnos de segundo a sexto curso de Educación Primaria de ambos colegios, no solo persigue promover el acceso de las niñas a determinadas disciplinas, sino también involucrar a su entorno más cercano, sensibilizando a compañeros, familias y profesores para que se reconozca y valore el talento femenino. Tendrá una duración de tres años e incluye actividades prácticas en el aula y en el entorno digital, formación de los docentes, metodologías, programas de acompañamiento y recursos educativos diversos.

La estructura prevé debates en el aula, actividades como la construcción de una máquina simple a través de los materiales facilitados, o el trabajo en pequeños grupos para resolver retos utilizando un lenguaje básico de programación para familiarizarse con los entornos digitales presentes en la sociedad actual. La temática de las prácticas estará relacionada con el desarrollo sostenible y el agua.

La iniciativa fue presentada ayer en Avilés, coincidiendo con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por Manuel Campa, concejal de Promoción Económica; Carmen Álvarez, gerente de Aguas de Avilés; Leticia Rodríguez, directora de desarrollo sostenible de Asturagua; y por los directores de los dos colegios, Teresa Álvarez, del Marcos del Torniello, y David Artime, director del de Llaranes.

"Según datos de la OCD, solo una de cada 5 chicas de 15 años quiere dedicarse al mundo de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería y de la matemática. Esto nos hace reflexionar. Somos conscientes de este contexto y de que aquí necesitamos equipos fuertes científico-técnicos. Que no haya mujeres en estos ámbitos no es porque no haya capacidad para que lo estén, sino que los factores culturales y educativos influyen. Necesitamos que las niñas vean desde el colegio lo que son estas disciplinas. Y que hay grandes científicas, matemáticas, ingenieras, que pueden ver como referentes", explica la gerente de Aguas de Avilés.

Tal como apuntó la directora de Desarrollo Sostenible de Asturagua, actualmente la demanda profesionales en estos ámbitos crece en mayor medida que la de otros sectores y, "sin embargo, el número de niñas que eligen itinerarios formativos de este tipo disminuye año tras año". "Esto significa que si en el futuro queremos ver a mujeres en empresas del ámbito científico-técnico, tenemos que trabajar para eliminar el sesgo de género desde las escuelas", añadió Rodríguez.