La marcha nórdica, terapia de supervivientes

El objetivo de la marcha nórdica es el bienestar general, físico y psíquico basado en la caminata y movimiento seguro, saludable, y bio mecánicamente correcto. De eso sabe mucho la experta Isabel García-Bernardo Pendás, que ayer impartió un taller teórico y práctico a miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el colegio Marcos del Torniello. El cáncer fue la enfermedad que inclinó a Isabel García-Bernardo a practicar la marcha nórdica. "Organizamos talleres de marcha nórdica todos los miércoles en Oviedo y desde hace tres meses también en Gijón. En Avilés éste es el primero pero desde la AECC queremos darle continuidad", señaló.

"En 2016 me diagnosticaron un cáncer de pecho y me dieron quimio. Yo practicaba natación pero me aconsejaron cambiar de deporte. Me incliné por la marcha nórdica. Mi amiga Ana Ferrer se implicó conmigo y, aunque no fue paciente oncológica sigue participando en los talleres", señaló Isabel García-Bernardo. Ambas impartieron la charla teórica a las más de 20 participantes en el taller y después practicaron la marcha nórdica por el entorno del colegio.

"Con estas actividades estamos regalando salud. La gente de Avilés es maravillosa. A este primer taller sólo han venido mujeres pero vendrán hombres cuando se den cuenta que es un deporte muy completo. Todos los talleres están abiertos para las personas que quieran participar, sean o no pacientes oncológicos", explicó.

"Para mí la marcha nórdica una tabla de salvación", aseguró García-Bernardo. "Me encuentro mejor físicamente que incluso antes de que me detectaran la enfermedad, es un deporte que no sólo es bueno físicamente también psicológicamente. Tanto me implique que me hice instructora, como Ana y otras mujeres más", detalló.

"Movimiento nordic Oviedo", es la página de Facebook donde cuentan sus experiencias y sus actividades. Hoy por la tarde salen por el parque San Francisco de Oviedo. "Cmenzamos hace poco más de dos años. Ya tenemos varios grupos: de iniciación y perfeccionamiento. Son más de 90 hombres y mujeres que participan en la marcha nórdica todas las semanas. Somos muchos por ello hicimos grupos", dice. También aconseja a las personas que quieran incorporarse por primera vez a las marchas se pongan en contacto con la AECC.

La experiencia en Gijón es reciente. "Llevamos organizados tres talleres una vez al mes, pero hay ya tantos participantes que vamos a tener que hacer también grupos de iniciación y perfeccionamiento como en Oviedo". Las experiencia del taller en Avilés fue muy bien acogida por las participantes. "Vamos a darle continuidad a la actividad en la ciudad", aseguró.