Cristina Seguí es recibida en Avilés al grito de "que la detengan, que es una mentirosa"

Más de un centenar de personas se agolparon en las cercanías del hotel Palacio de Avilés para protestar contra la presencia de la escritora Cristina Seguí que presentaba su libro "Manual para defenderte de una feminazi (y otros asuntos de necesidad)".

La cita organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País provocó la presencia de cuatro furgones policiales, así como de un cordón de seguridad, con vallas incluidas, a escasos metros de la entrada al hotel. La escritora no dudó en grabar con su teléfono móvil la concentración y los cánticos recibidos. Alguno de ellos con la siguiente coreografía: "Sin las feministas no estarías en las listas, luchamos contra los fachas y los fascistas Cristina" o "que la detengan,es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar".

Cristina Seguí no dudó en lanzarles varios besos antes de acceder al salón de actos del complejo hotelero, donde fue recibida con aplausos por los asistentes. La escritora, ya en su interior, aseguró que "no soy feminista, soy una mujer libre y compensa con creces el apoyo que recibo de la gente con respecto a lo que diga una parte marginal de la sociedad que no aporta nada".

La cita estaba organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País. El anuncio de boicot del acto ha puesto en alerta a la Policía Nacional, que ha activado un dispositivo especial para evitar incidentes. En este enlace puede leer la entrevista completa que Seguí ofreció a LA NUEVA ESPAÑA.