Inna, reina global de las pistas de baile, revolucionará el Antroxu de Avilés al ritmo de su música disco. Será el lunes, 24 de febrero, en El Parche. Con su último álbum, "Yo", da un giro a su carrera a través de una fusión de estilos siempre bailables y, por primera, vez en castellano

La estrella rumana afincada en Barcelona sustituye en el cartel festivo a Celtas Cortos, que finalmente se caen del cartel por problemas de agenda.

La programación del Antroxu 2020 contará con una artista de alcance internacional. Inna, reina global de las pistas de baile, será la encargada de encabezar el cartel del carnaval de Avilés, en sustitución de Celtas Cortos. Subirá al escenario de la Plaza de España con la misión de hacer bailar a toda a la ciudad la noche del lunes 24 de febrero, a las 23.00 horas.

La concejalía de Festejos cierra así un programa de alto nivel, con propuestas para todas las edades, con una especial esfuerzo por proponer actividades que enganchen cada vez más a las jóvenes generaciones al Antroxu. El concierto de Inna es un claro ejemplo.

Esta artista tocará por primera vez en Asturias, sustituyendo en el cartel a Celtas Cortos, que se cae finalmente del programa por problemas de agenda de su agencia de contratación. Inna compartirá noche con una de las orquestas punteras del panorama nacional, Tekila, que comenzará su actuación a las 22.00 horas y la continuará tras el concierto de Inna, en lo que será una gran noche de Antroxu.

Inna es el nombre por el que todos conocen a Elena Alexandra Apostoleanu, cantante nacida en Rumanía y afincada en Barcelona, que en sus más de diez años de trayectoria se ha situado como la artista más reconocida de su país, con éxito internacional. Cuenta con más de 20 millones de seguidores entre sus cuentas en las diferentes redes sociales, y sus vídeos y canciones se descargan y escuchan por decenas de millones.

Si la música de baile, el dance, la dio a conocer y lanzó su carrera al estrellato, su querencia por los ritmos latinos también es remarcable, como lo refrendan sus colaboraciones con artistas de referencia de esta música, como Daddy Yanqui, Pitbull o J Balvin.

En su último álbum, '"Yo", lanzado el año pasado, y el más personal de su carrera, se adentra en nuevos caminos sin abandonar sus señas de identidad, y una característica común, por primera vez lo ha grabado íntegramente en castellano, explorando con sonidos que recuerdan las melodías árabes, pero también aflamencados y latinos.

Los y las más jóvenes se entusiasmarán con sus canciones más conocidas y exitosas, convertidas ya en himnos, como "Sun Is Up" o "More Than Friends", y también con las nuevas como "Ra", "Iguana" o "Tu manera", un hit mundial que acumula más de 28 visualizaciones en Youtube.

Multipremiada en toda Europa, Inna ha recibido galardones como los Balkan Music Awards, el European Border Breakers Award o los MTV Europe Music Awards. Y no deja de lado su vertiente social y reivindicativa, como activista contra la violencia machista, los derechos de la infancia o los de los colectivos LGTB.