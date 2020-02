El Niemeyer programa un festival de cine indio, con tres proyecciones

El Centro Niemeyer acoge a partir de hoy, en la Sala Cine, una muestra de trabajos indios que incluye tres películas y está organizada por Casa de la India. Bautizada como "India Indie" y comisariada por Bina Paul, vicepresidenta de la Kerala State Chalachitra Academy (Motion Picture Academy of the Kerala State) y directora artística del prestigioso International Film Festival of Kerala, la finalidad de esta actividad es descubrir al público español una representación de lo mejor del cine indio más reciente, un panorama del cine de la India actual en hindi y otras lenguas regionales a través de varios largometrajes de temática social.

Serán tres las películas incluidas en India Indie: "Hellaro" (2019), que se proyectará mañana jueves 14 de febrero; "Jonaki" (2018), el sábado 15; y "Bhayanakam" (2018), el domingo 16. Todas las proyecciones tendrán lugar a las 20.00 horas y serán en versión original con subtítulos en español.

Las entradas para cada una de estas tres películas están a la venta en las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón por un precio de 5 euros. Los socios del Club Cultura las podrán conseguir por 3 euros.

Por otro lado, el Avilés Acción Film Festival ha renovado el sello de calidad AIC para la temporada 2019-20, la distinción la concede la Asociación de la Industria del Cortometraje y fue creado con el objetivo de proteger y diferenciar a los festivales que cuidan al cortometraje y fomentan la profesionalización del sector.