Educación aplaza la formación de docentes sobre la atención a la transexualidad

Educación ha ordenado aplazar la unidad formativa denominada "Alumnado en situación de transexualidad: normativa y protocolos", que iba a celebrarse ayer en el Centro del Profesorado y Recursos (CPR) ubicado en Avilés. La Consejería ha comunicado que no se desarrollará hasta la publicación. por su parte, "de las directrices marco en las que han de inscribirse los planes de formación".

"Se está ultimando un Plan de Formación del Profesorado para ordenar y cohesionar acciones formativas, incluidas las de los CPR. Esta acción, de coeducación, debe enmarcarse en uno de los ejes del plan y se aplaza por ese motivo", explicaron desde la Consejería. Según las mismas fuentes, hoy está prevista una reunión de la comisión que abordará ese trabajo.

En la actividad de formación iban a participar 55 docentes asturianos. El aplazamiento causó sorpresa entre organizadores e inscritos. Y suscitó críticas por parte de Cambia Avilés. Su portavoz, Tania González, exigió explicaciones a la Consejera: "La revisión de esas directrices no ha afectado a la suspensión de otros cursos y no se dice por qué se anula de un día para otro, con todos los trastornos que ello supone". "Es una decisión que no es seria ni responsable por parte de una consejería que debería dar ejemplo. Que explique por qué suspende una formación relacionada con las atenciones al alumnado transexual y no otros cursos (...) Esta situación se hubiera evitado con una ley integral trans que asegure la formación a personal de la administración asturiana", añadió la edil.