El Avilés se frena ante el Lenense

El Avilés no pudo darle continuidad a la victoria del pasado fin de semana y esta mañana, ante el Lenense, tuvo que conformarse con un empate (1-1) en el Suárez Puerta. El encuentro no quedará en un grato recuerdo para los aficionados, ya que estuvo marcado por las numerosas interrupciones, con un juego lento poco apetitoso.

El equipo blanquiazul se adelantó en el minuto 26 con la mejor acción del partido. Una bonita combinación de Dani Liñares y Sardá terminó con el tanto del delantero, el segundo consecutivo en su cuenta particular. Pero la alegría duró escasos cinco minutos porque el Lenense empató por medio de Berto Laviana. Tras un saque de banda, la defensa avilesina no acertó a despejar, cazando el balón el centrocampista para hacer la igualada con un disparo raso que se coló junto al poste.

A partir de ahí, el guión del partido fue el mismo. Las pausas, por uno u otro motivo, fueron continuadas, lo cual deslució el duelo. En la segunda mitad, el Avilés lo intentó con mayor ímpetu que su oponente, que fijó un orden defensivo sobre el que chocó continuamente el equipo de Matías Vigil. Los intentos de Gastón e Inglada fueron los más destacados, pero no encontraron los tres palos de la portería defendida por Javi Torres. El punto supone un pequeño paso atrás del Avilés, que tenía puestas grandes esperanzas de victoria en este partido con la intención de abandonar una zona de descenso en la que permanecerá, al menos, una semana más.