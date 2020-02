El grupo de IU pide a la Alcaldía que informe sobre la situación de la escuela

La escuela infantil sigue siendo uno de los asuntos de mayor preocupación para las madres y los padres de los alumnos, con especial mención a los que esperan una plaza para el próximo curso académico. En la actualidad, las obras de ampliación se encuentran detenidas a la espera de la respuesta por parte del Consejo Consultivo que, según exponen desde el Ayuntamiento, "deberían de dar una respuesta a corto plazo".

Desde IU de Gozón se expone que "las noticias son alarmantes ya que no se informa a las familias afectadas y no se dan explicaciones a los grupos de la oposición por parte del Ayuntamiento", afirman desde la formación gozoniega al tiempo que lamentan que "los niños con los que empezó el problema no pasarán nunca por esta escuelina".

Desde IU de Gozón explican que se ha realizado la petición de una comisión informativa ya que "los niños no tienen patio, no tienen columpios, y las medidas de seguridad brillan por su ausencia, sin un cierre exterior" y avisan de que "cualquier menor, al más mínimo descuido de sus cuidadores o padres, tiene acceso libre a una calle de las más transitadas de Luanco".