Cambia no tira la toalla con las Baterías y pide un estudio previo a la piqueta

Cambia Avilés (CA) no tira la toalla en la defensa de la conservación de parte de las baterías de coque de Ensidesa. La confluencia pretende que Sepides realice un estudio de valor patrimonial y usos alternativos de la coquería antes de licitar la demolición y desmantelamiento de los elementos estructurales, un trámite que el Estado anunció para este mes de febrero. "No sabemos si la licitación se va a llevar a cabo este mes ni en qué condiciones y nuestros vecinos y vecinas no están siendo informados ni consultados sobre una cuestión que va a decidir el futuro de nuestra ciudad", criticó la portavoz de la confluencia, la podemista Tania González.

Los grupos parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida (IU) no consiguieron frenar en la Junta General del Principado los planes de desmantelamiento de las baterías de coque de Ensidesa y la confluencia avilesina lleva esta semana el debate al salón de plenos del Ayuntamiento. Lo hará mediante un ruego al equipo de gobierno, al que pide que informe sobre la fecha prevista para la licitación de la demolición y el desmantelamiento.

El presidente de Sepides, Antonio Miguel Cervera, dijo en su visita a Avilés del pasado enero que no se comprometía a dejar en pie ningún elemento de la coquería y que la demolición saldría a licitación este mes de febrero.

"Los agentes sociales nos recuerdan cada vez más la importancia de conservar algunos elementos, sus potencialidades para ofrecer nuevas alternativas compatibles con la actividad industrial y económica y su importante valor histórico e identitario. El gobierno municipal ha repetido muchas veces que se conservaría un gasómetro y ahora ni si quiera eso. Insistimos en las enormes potencialidades que pueden ofrecer algunas instalaciones", concluyó González.