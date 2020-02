La Junta Local de Seguridad de Corvera presenta a nueve nuevos miembros de la Policía Local

El Ayuntamiento de Corvera suma nueve agentes a la plantilla de la Policía Local, los cuales fueron presentados esta mañana coincidiendo con la celebración de la Junta Local de Seguridad en el salón de Plenos de la Casa Consistorial, presidida por la delegada del Gobierno, Delia Losa y el alcalde, Iván Fernández. Con estas incorporaciones y una nueva plaza que será convocada en este 2020, la plantilla de la Policía Local de Corvera quedará compuesta por veinte policías, además de una persona dedicada a tareas administrativas.

"Asturias tiene una tasa de criminalidad por debajo de la media de España y en esa media también se sitúa Corvera. Es un municipio seguro, lo que no quiere decir que aquí no se cometan delitos, ya que el político que asegure que va a garantizar la delincuencia cero estará mintiendo. Lo que si podemos hacer los políticos es generar las condiciones para minimizar las acciones delictivas y, en cualquier caso, que una vez que se produzcan, se detenga a sus autores y que esas personas sean puestas a disposición judicial", señaló el alcalde, Iván Fernández. Los nueve nuevos agentes de Policía Local ya están patrullando las calles de Corvera. Además de dar la bienvenida a los nuevos agentes, el alcalde quiso aprovechar para "agradecer públicamente el trabajo de los policías que no son nuevos y que hasta ahora han estado velando por la seguridad de nuestro municipio.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Delia Losa, felicitó al alcalde de Corvera porque "en un momento de cierta crisis y falta de contrataciones, es meritorio dotar a la Policía Local de un número importante de agentes". Asimismo, Losa destacó del orden del día de la Junta Local de Seguridad "la coordinación de las tareas de seguridad entre la Guardia Civil, que es la competente en el territorio de Corvera y la Policía Local" y valoró muy positivamente las cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento en el concejo, afirmando que este tipo de sistemas "se están convirtiendo en un elemento fundamental para aportar más seguridad a la convivencia en sociedad, algo en lo que Corvera es un modelo como lo es en otras muchas cosas".

También asistieron a la reunión de la Junta Local de Seguridad el Secretario General de Delegación de Gobierno, Víctor Manuel Berros; el Teniente Coronel de la Guardia Civil de Gijón, Francisco Javier Puerta; el Teniente Jefe Interino de la Guardia Civil de Avilés, Manuel López y el Cabo 1º de la Guardia Civil de Cancienes, Miguel Ángel González. Por parte del Ayuntamiento de Corvera actuaron como vocales el Jefe de la Policía Local, Antonio Durán; el concejal de Seguridad Luis Martínez, así como los representantes de los grupos municipales del PSOE Rocío Martínez; de Somos Corvera, Rogelio Crespo González; de IU, Sara Paz Suárez y del PP, Pelayo Morán.