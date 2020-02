¿Sin disfraz? Diez ideas (fáciles y baratas) para lucir perfecto este carnaval

El Antroxu avilesino ya ha comenzado. Hoy es Viernes de coronación. Si te has despistado con las fechas y todavía no tienes disfraz, no te preocupes. Todavía estás a tiempo de ser el rey o la reina de los disfraces. Aprovechando prendas y objetos que todos tenemos en casa, podrás lucir perfecto para carnaval.

Con las ideas que te vamos a detallar a continuación, no hará falta que te gastes mucho dinero ni que dediques mucho tiempo. A estas alturas es fundamental conseguir un disfraz rápidamente. Echa un vistazo a lo que guardas en tu armario o recupera aquella prenda que tenías olvidada en tu trastero y conviértelo en un disfraz perfecto para estos carnavales.

Una simple careta, unos pantalones pasados de moda o unos divertidos globos de colores pueden ser los complementos ideales para dar forma a tu disfraz para estos carnavales. Apúntate estas ideas y no defraudarás con tu elección carnavalesca de este año.

1. Disfraz de racimo de uvas: para este disfraz solo necesitas unos leggins o unas mallas negras y un jersey negro. Esta será la base sobre la que colocarás una serie de globos verdes, negros o morados, según sea el color de las uvas que elijas para tu disfraz.

2. Disfraz de fantasma: estamos ante uno de los disfraces más recurridos para última hora. Solo tendrás que hacerte con una sábana blanca y rasgarla en los ojos y en la boca antes de colocártela por encima a modo de túnica. Siempre podrás decorar la sábana de tu disfraz con complementos tétricos.



3. Disfraz de marco: con una caja de cartón o con una cartulina recorta lo que sería el marco de un cuadro y ya tendrás tu disfraz para estos carnavales. El protagonista, en esta ocasión, serás tú mismo.

4. Disfraz de basura: coge una bolsa de basura de las más grandes que encuentres. Córtala por la parte superior para introducir tu cabeza y haz lo mismo con los laterales para poder meter los brazos. Por último, decora tu bolsa de basura con latas o peladuras de patatas o de frutas y serás una bolsa de basura ideal.

5. Disfraz de momia: éste es uno de los disfraces más sencillos y rápidos de preparar. Coge el rollo de papel higiénico y enróllate en él. Conseguirás un disfraz baratísimo y de lo más divertido.

6. Disfraz de hippie: se trata de uno de los disfraces de última hora más recurridos. Rebuscando entre todos los armarios siempre encontramos unos pantalones de campana o una camisa floreada. Puedes maquillarte con el símbolo de la paz o con algunas flores en tus mejillas para convertirte en un auténtico hippie.

7. Disfraz de mendigo: recurre a unos vaqueros gastados y a una camiseta vieja y ya tendrás tu disfraz para estos carnavales. Puedes pintarte algunas manchas en la cara, como si estuvieses sucio y despeinarte un poco y ya estarás listo para salir a la calle estos carnavales.

8. Disfraz de maruja: estamos ante el disfraz más sencillo. Con un pijama, una bata de estar por casa, tus zapatillas y un delantal serás la maruja ideal. Si tienes tiempo de colocarte unos rulos, no defraudarás a nadie estos carnavales.

9. Disfraz de mimo: una camiseta de rallas, unos tirantes y unos pantalones negros serán la base de este disfraz. Después, tendrás que pintarte la cara de blanco y pintarte unos pequeños labios rojos para lucir como un auténtico mimo.

10. Disfraz de hawaiana: con un jersey y unos leggins o unas medias por debajo, simplemente tendrás que hacerte con una falda de tiras (que encontrarás en cualquier tienda de disfraces) y ya estarás listo para disfrutar de los carnavales. Puedes complementar tu disfraz de hawaiana con un collar de flores.