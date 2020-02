Las familias del San Cristóbal exigen cubrir la baja de auxiliares educativas

Padres y madres de alumnos del Colegio de Educación Especial San Cristóbal se concentraron ayer a las puertas del centro como protesta ante los recortes en los servicios de las auxiliares educativas que atienden al alumnado. Al comienzo del curso disponían de 7, pero en diciembre una de ellas fue destinada al colegio de El Vallín. Posteriormente otra se quedó de baja y no ha sido sustituida. Además, sostienen los afectados, la consejería de Educación aun no ha dado ninguna solución. "Al enviar a una de las auxiliares a otro centro ya se nos desestructuró toda la planificación de las salidas, la piscina? A ello se une la otra persona, que se ha quedado de baja y, al no sustituirla, es complicado", explican responsables de la asociación de madres y padres del centro. Entre otras dificultades, las más "graves" se dan en el comedor, para atender todas las necesidades que se presentan. Las familias entienden que no se puede aplicar la misma ratio que al resto de centros.