César Fidalgo sustituye a Gabriela Álvarez como coordinador de IU

César Fidalgo Fernández ha sido nombrado coordinador municipal de Izquierda Unida en Gozón en la asamblea que se celebró el viernes y que tenía como punto principal la renovación de los cargos. El nombramiento de Fidalgo fue aprobado por unanimidad. Sustituirá a Gabriela Álvarez, que formará parte del equipo de trabajo de su sucesor. Fidalgo trabaja como técnico de prevención de riesgos laborales y fue concejal del Ayuntamiento de Gozón, en representación de IU, durante dos mandatos. Además, a lo largo de seis años, fue el vocal delegado de la mancomunidad del cabo Peñas.

En su primera comparecencia pública, Fidalgo manifestó su agradecimiento a Gabriela Álvarez por su labor, así como a Pilar Suárez Helguera, que será la secretaria de organización. "No habrá un giro radical. Me siento heredero, partícipe y protagonista de lo hecho hasta ahora", dijo, y agregó: "Hemos seguido una trayectoria acertada en general, aunque los resultados de mayo no fueron buenos, creo que fueron injustos".

De cara a los próximos años, Fidalgo proclamó : "Si queremos ser alternativa de gobierno tenemos que reforzarnos con la gente que nos apoya y construir un contrapoder a un gobierno del PSOE que tiene paralizado el concejo y que cada día se arrepiente más de tener una mayoría absoluta porque es incapaz de hacer nada".