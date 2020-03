Fallece el exalcalde gozoniego Salvador Fernández Vega

Salvador Fernández Vega, que fue alcalde de Gozón por el Partido Popular, ha fallecido esta mañana supuestamente tras sufrir una indisposición en su domicilio.

Fernández trabajó en el BBVA, llegó a la Alcaldía de Gozón en el año 2003 y en el año 2012 presentó su dimisión irrevocable si bien se mantuvo como concejal hasta mayo de 2019. "Para mí haber sido alcalde de Gozón ha sido un gran orgullo y siempre lo llevaré en el recuerdo», destacó el ya ex regidor en el momento de presentar su dimisión. Añadía entonces: «Vine aquí a servir al pueblo y no a ser servido, y con esto demuestro que no tengo apego al sillón».