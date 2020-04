"Sorpresa y cierto malestar", en el Principado por la venta de Alu Ibérica

Duras palabras las que ha tenido esta mañana el consejero de Industria, Enrique Fernández, hacia la venta por parte del fondo suizo Parter Capital de la fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña a Grupo Riesgo Industrial. El representante del Gobierno regional ha asegurado que la noticia ha sido recibida con "total sorpresa" y "cierto malestar" al no haber sido informados de estos cambios, ocho meses después de que se cerrara la toma de control por parte de Parter de la antigua Alcoa.

"Ninguna de las partes tenía información de la operación", ha asegurado Fernández durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno de este jueves. A esta ahora el consejero mantiene una reunión con los representantes de los sindicatos y de las Cámaras de Comercio. El titular de Industria también avanzó que ni siquiera los ayuntamientos de Avilés y Gozón, los dos territorios donde se asienta la fábrica asturiana, en el área de San Balandrán, habían sido informados de los cambios. "No pudo realizarse en un momento más inoportuno", declaró Enrique Fernández, en relación a la crisis del coronavirus, "ahora mismo estamos a salvar vidas", sentenció.

La noticia cayó como una bomba en la planta avilesina. "Me conecté para participar en una reunión telemática ordinaria y ya no estaban los de Parter. Había un abogado que representaba al Grupo Riesgo", aseguró José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica Avilés. Supo entonces que la operación de venta del 75 por ciento de las plantas se formalizó "hace mes y medio", que no se divulgó "por cuestiones de contratos de confidencialidad" y que "se empezó a cocinar en septiembre pasado", un mes después de que se hubiera producido la venta por parte de Alcoa de sus instalaciones en A Grela (La Coruña) y San Balandrán (Avilés).