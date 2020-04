Riesgo toma el control de Alu Ibérica "para quedarse": promete invertir 270 millones

Los nuevos dueños de Alu Ibérica, el Grupo Industrial Riesgo, prometen 270 millones de inversión de aquí a cinco años en las dos fábricas de aluminio -Avilés y La Coruña- que les vendió el fondo suizo Parter Capital Group hace un mes y medio (una negociación que, según el comité de empresa de Avilés, había empezado un mes después de hacerse con ellas). "Venimos para quedarnos, mantendremos los puestos de trabajo y vamos a impulsar el negocio para convertirlo en la referencia industrial del aluminio en el sur de Europa. Es lo que siempre quisimos hacer y por fin vamos a hacerlo", señalan los portavoces de Riesgo a través de una nota de prensa emitida ayer a media tarde.

Se da la circunstancia de Parter Capital Group había conseguido el aplauso del Ministerio de Industria y, en consecuencia, la "lealtad institucional" del Principado y el Ayuntamiento de Avilés, para hacerse con las dos plantas de aluminio que la multinacional Alcoa puso a la venta a comienzos del año pasado. El otro hecho significativo de la operación financiera es que Riesgo había llegado a la semifinal del cásting que montó Alcoa, con el aval del Ministerio de Industria, para vender las fábricas de las que quería deshacerse (2018).

Riesgo fue rechazada como posible comprador, pero su interés por las dos fábricas no cesó porque, señalan, estaban convencidos "de que su proyecto era la solución adecuada". Esto es: controlan las dos fábricas, pero mantienen a Parter Capital como socio minoritario "por si fuera necesario atender alguna reclamación", señaló José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa, que ayer participó en una reunión telemática con los responsables de Riesgo para Alu Ibérica Avilés. Junto a él, un representante de cada una de las secciones sindicales.

Una de las dudas mayores de los trabajadores es si el Grupo Riesgo asumirá el acuerdo de julio pasado (en síntesis, mantenimiento del empleo dos años, compromiso de devolver la vida a las cubas electrolíticas si el precio de la energía es asumible). A esto responden los nuevos dueños con claridad: "La operación mantiene inalterables los compromisos adquiridos". Y esto lo dicen así porque, aseguran estar convencidos "de la plena viabilidad del mismo". Por eso piensan mantener los veinte millones prometidos a los trabajadores en el acuerdo de enero de 2019 (para la reactivación de las cubas) y que asumió Parter en su día y a eso añadirán "un plan a cinco años por un importe global previsto de unos 250 millones que tiene por objetivo colocar a Alu Ibérica como el polo industrial líder del aluminio verde en el sur de Europa".

Sobre las relaciones con los representantes laborales, Grupo Riesgo "pretende garantizar las mejoras laborales en la confianza de contar con el apoyo de los sindicatos". A este respecto, José Manuel Gómez de la Uz se limitó a decir: "No vamos a valorar el proyecto de la empresa porque no estamos para eso. El Gobierno nos coaccionó para que avaláramos la operación de Parter. Nos gustaría saber qué vio Industria en ellos". Parter ganó la subasta. Su oferta fue por las dos fábricas: la asturiana y la gallega.

Riesgo destaca el problema con el precio de la electricidad (fundamental para su proceso productivo): "Los altos costes eléctricos minan la competitividad de las instalaciones y ese sigue siendo un gran escollo, por lo que el nuevo gestor hace una llamada al Gobierno para que el Estatuto de los Electrointesivos salga adelante".

En todo caso, la operación financiera cogió desprevenido a todas las partes implicadas. Enrique Fernández, el Consejero de Industria, lo explicó ayer por la mañana en una rueda de prensa: "Recibimos la noticia de la venta con total sorpresa y cierto malestar", aseguró. "Ninguna de las partes tenía información de esa operación", añadió. "La operación no se ha podido realizar en momento más inoportuno en el que todos estamos a otras cosas que son, principalmente, salvar vidas", concluyó.

La Ministra de Industria, Reyes Maroto, participó ayer por la tarde en una rueda de prensa en el palacio de la Moncloa.Volvió a reiterar lo que ayer habían manifestado desde su departamento: que la última vez que supieron de Parter fue en febrero y que entonces les dijeron que "estaban buscando un socio". Luego admitió que "no tenía conocimiento de la compra" de Alu Ibérica por parte de Riesgo.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que participó activamente en la cocina del acuerdo de venta con Parter, aseguró ayer: "Exigimos al Grupo Riesgo lo mismo que exigimos a Parter Capital cuando adquirió estas plantas a Alcoa: un proyecto industrial". Y añadió: "Hay que estar muy encima de este grupo para que las condiciones de venta se lleven a término como estaban definidas".

Jenaro Martínez Paramio, secretario del Metal en UGT en Asturias, cargó contra la actitud de Parter: "Me parece vergonzosa y es una falta de respeto no sólo a los trabajadores, también a la sociedad asturiana. La operación ha sido un engaño: se ha visto claro que no tenían proyecto". Damián Manzano, lider de la federación de Industria de CC OO, exigió "ya" la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo. "El Ministerio tiene que asumir su responsabilidad: son garantes del acuerdo. Nos tienen que aclarar qué pasó".