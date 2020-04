La campaña de control de gaviotas y estorninos comenzará el próximo día 27

El lunes 27 de abril se iniciará una nueva campaña de control de las poblaciones de gaviotas y estorninos en el casco urbano que impulsa el Ayuntamiento de Avilés para corregir la sobreabundancia de unas especies que contribuyen a generar suciedad y que causan problemas a los vecinos y al sector de la hostelería por la ocupación de patios y terrazas.

Debido a las restricciones del Estado de Alarma, no será posible el acceso a los tejados a través de domicilios privados.Desde el Consistorio destacan que, "de todas formas, existen muchos otros casos en los que el acceso se puede realizar desde zonas comunes y no existe ningún problema". Así, se pretende actuar en edificios públicos como colegios, inmuebles de la Administración o centros culturales en los que "la presencia de estas aves se viene convirtiendo en un grave problema, no solo de suciedad sino también para la seguridad del edificio". De este modo, se comenzara con la retirada de nidos en estos inmuebles y continuará en los edificios en que es necesario acceder a espacios privados una vez que sea posible.

Durante el Estado de Alarma se atenderán todos los avisos recibidos a través del 010, del correo de información municipal informacion@aviles.es. También se pueden realizar avisos a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Avilés como Twitter o Facebook.

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Avilés contactarán directamente con aquellos inmuebles en los que se retiraron nidos los años anteriores.

Pese a las limitaciones, se mantiene el arranque en la fecha prevista porque retrasar el servicio haría perder su eficacia ya que está ligado al ciclo biológico de las aves, añaden desde el Ayuntamiento.

Las labores para el control de gaviotas se llevarán a cabo en dos fases. Una primera abarca los trabajos de campo, que se extiende durante quince semanas. La empresa adjudicataria realizará un censo anual de la temporada, en el que registrará el tamaño de la población y sus distribución en el casco urbano. Llevará a cabo además la retirada de nidos y puestas.

La segunda fase contempla la elaboración de un informe final de campaña, que contendrá la descripción pormenorizada de los trabajos realizados y su comparación con los resultados obtenidos en otras campañas.