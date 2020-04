Lecturas a domicilio

Conchi Vicente, librera afincada en Corvera que combina la crianza de sus hijos con dos de sus pasiones: la enseñanza, en un colegio de educación Primaria y la literatura infantil y juvenil, a través del proyecto online La Crisálida, ha decidido dar un sorpresa los niños de la ciudad con motivo de la próxima celebración del Día del Libro. "Soy vecina del bloque B, fijo que nos hemos visto en alguna ocasión. Muchos me conocéis, pero quizás no sepáis que soy librera", explica ne una nota dirigida a su comunidad de vecinos. "En estos días de aislamiento me gustaría sorprender a los más pequeños de la casa, sacarles una sonrisa de vez en cuando y claro, también fomentar la lectura desde edades temprana", anuncia.

Licenciada en Psicopedagogía, diplomada en Pedagogía Terapéutica, máster en Pedagogía Sistémica y formadora de Pedagogía Blanca, Vicente ha volcado su pasión por la literatura infantil en una propuesta muy ilusionante . "Con mis hijos descubrí que una buena historia puede dar paz al corazón, puede regalarnos las palabras que dan voz a la emoción y hacer que un día gris cambie de color. Me enseñaron, y me enseñan, a mirar con sus ojos . Ellos son grandes contadores de historias y unos genios de la ilustración", apunta.

Por ello, con motivo de la celebración del día del Libro y para aquellas familias que no hayan podido comprar estos días su libro para regalar, se ofrece vía WhastApp ( 681 04 54 43) para que aquellas personas que lo deseen se dirijan a ella, indicando nombre del niño/a, edad (hasta 8 años Incluido), su piso y letra y este miércoles les meterá en su buzón "un detallito" para que mañana por la mañana los pequeños puedan recogerlo del buzón.

Por medidas de seguridad y costes, detalla, solo puede hacerlo para los niños que residan en su mismo bloque. "Sólo espero que los niños lo disfruten", concluye.

La mejor metodología de aprendizaje, dice Conchi Vicente, es la que emociona y provoca transformación. Por ello, un buen compañero de sueños de los menores es el libro, "que te hace mirar hacia dentro, te toca y te transforma. Es el que te hace perder la noción del tiempo y deseas que nunca se marche. El que te ayuda a entender lo que le pasa a tu corazón. El que te deja en estado de felicidad por el resto del día€Todo eso es el libro", resume.