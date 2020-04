Detenido un prófugo avilesino por saltarse el confinamiento, insultar a la Policía y llevar un perro peligroso sin papeles

Cuatro delitos en uno. La Policía Local detuvo ayer a una prófugo avilesino por saltarse el confinamiento, insultar a los agentes y llevar un perro de raza potencialmente peligrosa sin la documentación en regla. Sucedió en el barrio de La Luz.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 16.10 horas de ayer. Fue entonces cuando los agentes, en plena patrulla para vigilar el cumplimiento del confinamiento, se acercaron a un corrillo formado por cuatro individuos para identificarlos. Fue ahí donde saltó la primera de las alarmas, cuando desde la emisora les confirmaron que uno de ellos, vecino de Avilés y de 42 años, tenía pendiente una orden de detención emitida por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Avilés. Pero la cosa no quedó ahí. El individuo en cuestión llevaba también un perro de raza catalogada como potencialmente peligrosa del que no llevaba documentación. Asimismo, los policías manifestaron que el arrestado les faltó al respeto en reiteradas ocasiones. Finalmente, el hombre acabó en comisaría para hacer cumplir la orden de detención y con tres multas: por salir a la calle sin motivo, por insultar a los agentes y por llevar el can sin papeles.

No fue el único al que los agentes pusieron ayer los grilletes. A las 23.45 horas la Policía Local sorprendió a un avilesino de 32 años por un presunto delito de robo con fuera tras pillarle robando cinco bombonas de butano en una gasolinera de El Pozón. También fue propuesto para sanción por saltarse el confinamiento.

Además, en las últimas 24 horas los agentes sancionaron a otras 25 personas -27 en total- por salir a la calle sin motivo. En este periodo los agentes identificaron a 667 personas en la vía pública.