La compra de Alu Ibérica por Riesgo siembra "desconfianza" en Industria

La sorprendente operación de compra de las fábricas de Alu Ibérica de Avilés y La Coruña sigue trayendo cola. El Consejero de Industria, Enrique Fernández, participó ayer por la tarde y a través de una vídeoconferencia en el grupo de trabajo de COVID-19 en la Junta General del Principado. En este ámbito, la diputada Susana Fernández, de Ciudadanos, se interesó por el grado de conocimiento que tuvo la administración regional sobre la compra secreta de las plantas alumineras de Avilés al fondo suizo Parter Capital (que abrió su venta un mes después de haberlas adquirido tras firmar un convenio con Alcoa y con la garantía del Gobierno de España).

El responsable de la política industrial asturiana respondió a Ciudadanos: "Estamos pendientes de que Alcoa y el Ministerio de Industria respondan si la operación es válida o no", dijo. "Nos consta que desde el Ministerio de Industria se está en contacto con Alcoa", recalcó. "En todo caso, el mal menor de toda esta historia, hoy por hoy, es que el Grupo Industrial Riesgo asume los compromisos de Parter. Dice que va a garantizar el empleo y también que va a hacer un proyecto de modernización y de potenciación industrial de la factoría. Ante esta situación, y mientras se diluyen las dudas jurídicas que tenemos respecto al acuerdo inicial, lo que les hemos pedido es que, si esos son sus objetivos, que podemos estar de acuerdo, pero que los queremos ver. Aquí, el nivel de desconfianza, el nivel de supervisión del proyecto industrial de Avilés se ha intensificado porque lo que al final todas las partes queremos -Ministerio, Principado, trabajadores y ayuntamientos- es que allí se desarrolle un proyecto industrial y no haya operaciones especulativas", concluyó el Consejero. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, echando mano de informaciones publicadas por LA NUEVA ESPAÑA, puso de manifiesto la "inseguridad" y las "sospechas" que genera una operación que se empezó a cocinar un mes después de que Parter tomara el control de dos fábricas que la multinacional Alcoa había sacado a subasta después de que tuviera que desdecirse de su primera intención (echar a la calle a toda su plantilla). Para realizar la subasta, Alcoa organizó un casting que el Grupo Industrial Riesgo no pasó, pero sí Parter. Un mes después de firmar el acuerdo es cuando Riesgo y el fondo suizo que Rüdiger Terhorst comenzaron a negociar una venta que se materializó la semana pasada, en plena encierro del país entero.

Por último, el Consejero confesó: "Exigimos a Riesgo información sobre su proyecto el viernes pasado, pero no nos la han proporcionado. Nosotros obtuvimos una información no clarificadora. Se nos dijo que en unos días se nos iba a trasladar". La empresa se comprometió a hacerlo el día 11 de mayo.