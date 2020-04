Casi 3.600 mayores avilesinos reciben atención diaria desde que comenzó el confinamiento

El Ayuntamiento atiende y sigue de manera diaria y personalizada a 3.591 personas mayores de Avilés desde que comenzó el confinamiento por la pandemia del COVID-19. De ellos, 1.831 son mayores de 75 años que viven solos, 1.113 son usuarios de la Atención a Domicilio y 647 de la Teleasistencia. "Estamos realizando un trabajo de apoyo de enorme valor para las personas mayores: se sienten acompañadas y reciben la atención y las prestaciones que precisan", destaca la concejala de Promoción Social, Nuria Delmiro.

Desde la declaración del estado de alarma, los Servicios Sociales municipales están realizando un seguimiento telefónico, bien directamente a través de psicólogos y trabajadores y educadores sociales municipales, bien a través de la empresa adjudicataria de la atención a domicilio.

Según explica la concejala de Promoción Social, Nuria Delmiro, el objetivo fundamental durante este tiempo ha sido "mantener y reforzar los servicios de atención a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia, que garantizan las necesidades básicas de parte de este colectivo, especialmente en la actual situación de confinamiento domiciliario derivado de la declaración del estado de alarma".

Con el fin de atender a toda la población vulnerable, y no solo a quienes ya hacen uso de estos servicios municipales, se están llevando a cabo contactos telefónicos preventivos con todas aquellas personas mayores de 75 años (ya vivan solas o en pareja) que no son usuarias de los citados servicios de ayuda a la autonomía. El objetivo último es no dejar a ninguna persona mayor desatendida.

Delmiro sostiene que mediante esta labor, "personal de los Servicios Sociales municipales lleva a cabo un diagnóstico de la situación de estas personas, informándoles y poniendo a su disposición los servicios que pudieran ser de ayuda en su situación, al tiempo que se aprovecha para comunicarles también las indicaciones trasladadas por las autoridades sanitarias".

Así, desde el 14 de marzo se ha contactado con 1.831 personas o parejas mayores de dicha edad que, según las bases de datos municipales, residen solas, sin apoyo familiar y no contaban hasta el momento con ningún servicio de ayuda a la autonomía activo (ayuda a domicilio, teleasistencia o comida a domicilio).

A cada una de estas personas o parejas se les ha realizado una valoración de sus posibles necesidades y una planificación de los recursos más adecuados. En consecuencia, les ha sido asignada una profesional de referencia, y se les han proporcionado los teléfonos de contacto de Servicio Sociales.

Como resultado de este diagnóstico fueron detectadas 95 personas que vivían solas sin apoyo familiar. A cinco de estas personas se les activó el Servicio de Ayuda a Domicilio. A 128 de estas personas mayores, valoradas por las profesionales como "en situación de posible necesidad de apoyos en un breve tiempo", se les harán llamadas de seguimiento desde Servicios Sociales acordadas con el usuario.

Este tipo de llamadas preventivas continuarán, al menos, durante el periodo en que el estado de alarma continúe en vigor. Posteriormente se reanudará progresivamente el Programa de Mayores de 75 solos y en pareja, que contempla contactos preventivos telefónicos y, cuando sea posible, visitas a domicilio por parte de las profesionales de Servicios Sociales.



Llamadas del Servicio de Ayuda a Domicilio

En el marco del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés atienden en la actualidad a un total de 1.113 personas. De ellas, 698 son atendidas por estar adscritas al Servicio de Ayuda a Domicilio municipal, y 415 por tener reconocida la situación de Dependencia.

Para el seguimiento de la atención a estas personas se han realizado, desde el 14 de marzo, unas veinte mil llamadas a 1.760 personas, contactos que incluyen tanto el seguimiento telefónico de la necesidades y demandas de los usuarios y usuarias de la ayuda a domicilio (1.113) y la teleasistencia (647), como la realización de encuestas de seguimiento.

La concejala de Promoción Social explica que "poco a poco se van recuperando servicios presenciales en el domicilio, que alcanzan ya las 669 personas, siempre con las medidas de seguridad recomendadas y con los equipos de protección".



Dispositivos de atención y recursos municipales

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés desarrollan en estos momentos varios dispositivos de atención, dotados con los recursos materiales y humanos adecuados.

Un total de 32 profesionales, entre personal de intervención social y de gestión, constituyen el equipo profesional de Servicios Sociales municipales en activo durante esta crisis.

Un equipo de primera atención, formado por ocho profesionales, opera de manera presencial y telemática en dos equipamientos sociales que el Ayuntamiento mantiene operativos tras la declaración del estado de alarma: la sede central de los Servicios Municipales en la calle Galiana y el Centro Municipal de Servicios Sociales "La Palmera" (UTS de la Zona 2 de La Magdalena" en la calle Hermanos Espolita, 10). Desde estas centrales informan y gestionan la distribución de las llamadas entrantes a través de los dos números habilitados por el Ayuntamiento de Avilés: 985 54 92 39 y 985 51 03 23 (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas).

Un segundo equipo de atención especializada, formado por trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos, trabaja de forma remota a través de las tecnologías digitales y de la plataforma del Ayuntamiento, garantizando el asesoramiento y atención individualizada.

Se han incorporado nuevos servicios, como el suministro de la compra diaria. La trabajadora social, de forma telefónica o presencialmente, anota la lista de la compra que necesita la persona usuaria, realiza la compra y se la entrega en su domicilio, acudiendo en su lugar también a farmacias. También se ha ofrecido el servicio de retirada de la basura del hogar. Ambos servicios se están prestando a unas 296 personas. El seguimiento se realiza, a ser posible, siempre por la misma auxiliar que habitualmente atendía esa persona y en el mismo horario.



Personas receptoras de Teleasistencia

Los Servicios Sociales municipales se han puesto en contacto con todas las personas que reciben la prestación del servicio de Teleasistencia, realizando una valoración de su situación y necesidades, y llevando a cabo un seguimiento telefónico, contactando por esta vía al menos una vez a la semana.

Se ofrecen a estas personas todos aquellos servicios diferentes que puedan complementar su situación, como la comida a domicilio, la realización de compras, o la retirada de la basura.

El servicio de Teleasistencia ha incrementado la intensidad en el número de llamadas, cambiado además la visita mensual por una llamada telefónica para valoración del estado en mayor profundidad.

Desde el Equipo Psicosocial de Servicios Sociales se ha diseñado un Protocolo Psicológico de Apoyo a personas con ansiedad detectada en las llamadas de contacto durante la situación de confinamiento por el COVID-19. Este documento formativo se ha facilitado a todo el personal que realiza atención telefónica para que pueda dar una respuesta adecuada a estas llamadas más complejas.