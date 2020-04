San Cristóbal cancela las fiestas sacramentales de agosto

Se suceden las cancelaciones de las fiestas de prao por la comarca avilesina por la pandemia del COVID-19. La asociación de vecinos de San Cristóbal ha anunciado que no se celebrarán las fiestas sacramentales de agosto.

"No es posible garantizar la distancia de seguridad ni las medidas higiénicas sanitarias de los asistentes. La prioridad en este momento es garantizar la salud de nuestros vecinos, familiares y demás asistentes", señalan desde la comisión de festejos.

Los organizadores reconocen que "unas fiestas pueden ser un balón de oxígeno para la economía, pero la pérdida de una persona sí que es irrecuperable". "Debemos de ser conscientes del momento en el que estamos y mientras que no exista una vacuna o un tratamiento no estaremos libres, no es el momento idóneo para fiestas", señalan desde el colectivo. Y concluyen: "La victoria de esta lucha será poder disfrutar con todos vosotros de las fiestas el próximo año".