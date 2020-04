Habla un avilesino doblemente encerrado en Lanzarote

Aislados y encerrados en Lanzarote. Los avilesinos Juan Vigil y Marice García viajaron a la isla canaria en enero, sin que por esas fechas nadie supiera nada sobre el estado de alarma posterior. Acudieron allí por recomendación médica, para que Vigil tomara el sol y el fresco tras ocho duros meses de tratamiento con ingreso hospitalario incluido. Lo que en principio eran unas vacaciones para el matrimonio y sus dos perros, "Keka" y "Pipo", se convirtió después en un doble encierro, en una isla y en una casa que les prestaron para pasar un par de meses de desconexión. Tras la cancelación de dos vuelos de vuelta, ahora la familia espera al día 15 de mayo para llegar a la Península, pero solo hasta Madrid. "La única solución que nos queda es ir en coche de alquiler hasta Avilés, pero tenemos miedo de que nos puedan multar", señala Vigil.

El matrimonio voló a Lanzarote el 18 de enero con el fin de pasar dos meses de pleno descanso. Esas semanas servirían no solo para disfrutar de la isla, sino también para ayudar a que Vigil se recuperara de sus problemas de salud. "Teníamos la fecha de vuelta fijada para el 28 de marzo con Vueling y se suspendió y más tarde pasó lo mismo con otra de Iberia para primeros de abril, ahora tenemos un billete para el 15 de mayo", explica Vigil, jubilado, de 66 años. Ese vuelo, en principio, comunicaría el aeropuerto de Arrecife con el de Asturias previa escala en Madrid, sin embargo, al final, la conexión entre Barajas y la terminal de Santiago del Monte también fue cancelada. Entonces les vino a la cabeza alquilar un coche. "Llamamos a la Guardia Civil de Lanzarote y nos dijeron que no había problema por conducir desde Madrid a Avilés, sin embargo, nos comentaron que en Avilés, la misma Guardia Civil dice que no", apunta Vigil, que suma ahora otra incertidumbre sobre lo que pasará el próximo 15 de mayo, una vez llegue a Madrid.

"Hablé con una empresa de alquiler de vehículos y me dijeron que me esperarían para poder coger el coche y todo después de que el avión llegará a las 17.30 horas a Madrid", añade el avilesino, confinado en una casa de Lanzarote con su mujer Marice García y sus dos perros a la espera de volver a casa.