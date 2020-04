San Cristóbal suspende las fiestas de agosto por el COVID-19

Se suceden las cancelaciones de las fiestas de prao por la comarca avilesina por la pandemia del COVID-19. La asociación de vecinos de San Cristóbal anunció ayer que no se celebrarán las fiestas sacramentales de agosto. "No es posible garantizar la distancia de seguridad ni las medidas higiénicas sanitarias de los asistentes. La prioridad en este momento es garantizar la salud de nuestros vecinos, familiares y demás asistentes. Mientras que no exista una vacuna o un tratamiento no estaremos libres, no es el momento idóneo para fiestas", señalan desde la comisión.