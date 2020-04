Los ingresos caen en un millón, y 1,3 millones del superávit irán a gasto social

El Ayuntamiento de Avilés ha dejado de ingresar en torno a un millón de euros desde que se decretó el estado de alarma. "A final del ejercicio será inevitable que los ayuntamientos tengamos que hacer frente a una importante caída de ingresos. No obstante, esperamos que se flexibilicen los criterios de estabilidad y regla de gasto ya que, ahora mismo, nuestra prioridad es atender las necesidades derivadas de esta crisis", señaló la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, que presentó ayer la liquidación del presupuesto de 2019. Se cerró el ejercicio con un superávit de ocho millones de euros de los que 1,3 se destinarán a financiar un incremento en gasto social derivado de la actual crisis sanitaria, otros 1,3 irán a la amortización de deuda y el destino de los 5,2 millones restantes queda a expensas de las indicaciones de Madrid.

Ruiz mostró confianza en que el Ejecutivo central anuncie "nuevas medidas que permitan a los Ayuntamientos ser más flexibles en el gasto del superávit, ya que necesitamos invertir esos recursos en paliar los efectos de la crisis por el COVID-19, especialmente en la atención a las personas más vulnerables y en el apoyo al sector económico local".

La concejala de Hacienda añadió que "a lo largo de estos días trabajaremos en la propuesta de modificación de presupuesto que se financiará con cargo al 20% disponible del superávit, donde atenderemos especialmente necesidades del programa de vivienda y emergencia social que son de carácter urgente ".

El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establece que esta modificación será aprobada por Decreto de Alcaldía debido a su carácter urgente. No obstante, deberá ser "objeto de convalidación" en el primer pleno posterior que se celebre (está fijado para el 15 de mayo), y precisa del voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial. No obstante, aclaran desde el Ayuntamiento, la falta de convalidación plenaria no tendría efectos anulatorios ni suspensivos del Decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-administrativa.

"Esta situación conllevará tener que hacer modificaciones de crédito a lo largo de todo el año. Ahora mismo nuestra prioridad es atender las urgencias, pero no podemos perder la perspectiva de la evolución de la crisis y sus consecuencias a medio plazo", añadió Ruiz.

El Ayuntamiento de Avilés , según refleja la liquidación, cumple con el objetivo de estabilidad (la capacidad de financiación es de 8,3 millones), con el límite de deuda (se sitúa en 21,4 millones, el porcentaje de deuda viva sobre los ingresos corrientes es del 28,49%, frente al 34,69% de 2018) y también con el objetivo de regla de gasto. "Tenemos las cuentas saneadas, cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria y los índices de deuda están muy por debajo del límite legal en un 28%, inferior al 75% permitido", resumió la concejala de Hacienda. Y añadió: "Estamos siguiendo la planificación prevista y podremos disponer de una mayor capacidad de gasto muy necesaria en estos momentos".

El periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 13 días, el porcentaje de liquidez es del 146%, la ejecución del presupuesto de gastos del 80%, la de ingresos del 89% y el gasto por habitante se sitúa en 864,41 euros.