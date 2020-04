El teatro de Maxi Rodríguez, en redes sociales del Palacio Valdés

El teatro continúa en Avilés pese al confinamiento con #LosEstrenosdelPalacioValdés a través de las redes sociales del coliseo avilesino. La programación de hoy incluye la obra'NIUE under the coconuts', de Maxi Rodríguez, autor y director. La pieza fue estrenada en el Palacio Valdés el 20 de diciembre de 2018 a cargo de la compañía Escenapache con los actores Carlos Mesa y Alberto Rodríguez. A partir de las 10.00 horas, en los perfiles de las redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube, estará disponible un vídeo de Maxi Rodríguez hablando de sus estrenos en el Teatro Palacio Valdés, del centenario y presentando la obra 'NIUE under the coconuts' que se lanzará a las 18.00 horas en el Facebook e Instagram del teatro. La obra estará disponible hasta el 10 de mayo incluido. Se trata del cuarto "reestreno" que se produce dentro de la programación #TeatroAvilésEnCasa.