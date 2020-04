Terrados lanza su guía para la vuelta a la práctica deportiva al aire libre

El doctor Nicolás Terrados, de la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias-Fundación Deportiva Municipal de Avilés,

ha diseñado una guía de recomendaciones orientada a las personas que decidan volver a practicar deporte y ejercicio físico al aire libre en una nueva fase de lucha contra el aumento de los contagios por coronavirus.

"Las recomendaciones han sido elaboradas de forma general y deberían ser adaptadas en función de la condición física la persona que lo practica", explica Terrados en su guía, dividida en "Medidas de higiene preventivas antes, durante y después de la actividad física al aire libre", "Medidas de distanciamiento social durante la práctica de actividad física al aire libre", "Medidas al regresar a la casa después de la actividad física" y "Otras medidas de protección de la salud".

En el primer bloque, sobre las medidas higiénicas, Terrados plantea que antes de salir, las personas deben llevar consigo un documento que les identifique, No salir a realizar actividad física en caso de presentar fiebre, tos o dificultad respiratoria u otra sensación de enfermedad. No realizar actividad física si se sospecha contacto con paciente con COVID, aunque esté asintomático. En caso de que el tipo de actividad, es "aconsejable disponer de pañuelos desechables y gel hidroalcohólico y lavarse las manos las manos antes de salir del domicilio". Durante el ejercicio, los deportistas deberán cuidar su higiene de manos frecuentemente y no tocar superficies durante la realización de la actividad, y si se tocan, lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de continuar. "No te lleves las manos a la cara", recalca Terrados en su guía en la que también hace mención a que no es recomendable compartir bebidas ni comidas, ni beber de fuentes públicas. "Lleva tu propia botella de hidratación individual", apunta. .

La guía hace mención además a no compartir material deportivo. Adenás, el que sea utilizado ha de estar "escrupulosamente limpio antes de salir y realizar un desinfectado de los mismos al finalizar la actividad"."Si es posible, dependiendo del tipo e intensidad del ejercicio, utiliza material de protección (mascarillas) según recomendaciones del Ministerio de Sanidad", remarca el doctor de la Fundación deportiva municipal,

La distancia de seguridad es otro de los asuntos a tener en cuenta. "Es necesario mantener distancias de seguridad con personas que no sean del círculo cercano o familiar del propio domicilio, debiendo aumentar las distancias ya recomendadas en lugares cerrados, es decir mínimo dos metros, en caso de realizar las actividades al aire libre, dado que el riesgo de contaminación es mayor cuando las personas se desplazan al aire libre una detrás de otra en la misma dirección. Estas distancias deberían aumentarse en función de la intensidad y dirección del viento", explica Terrados, que especifica: "Para caminar hay que aumentar la distancia a un mínimo de cuatro o cinco metros, si el deporte es correr, la distancia será un mínimo de diez metros y en bicicleta, veinte. Además para adelantar en bicicleta es recomendable ocupar un carril diferente y a la distancia que dicta la Dirección general de Tráfico". Además, la guía destaca la necesidad de intentar evitar lugares con aglomeración de personas y no citarse con otras personas para hacer la actividad física."No realizar actividad física en los bancos o gimnasios de aire libre de zonas recreativas en los espacios públicos", concluye este apartado.

Una vez realizada la práctica deportiva, toda persona ha de lavase las manos nada más llegar a casa. "En la puerta de la casa disponer previamente de una zona de desinfección y desechado en zona habilitada para mascarillas, guantes, ropa y zapatos que se hayan usado para realizar la actividad. Retirarlos y depositarlos en esa zona nada más llegar", indica Terrados en su guía para después recalcar que es necesario "desinfectar cualquier material deportivo, prenda, zapatos,que haya sufrido contacto con la calle o con cualquier superficie exterior". Posteriormente, proceder a un lavado de esa ropa a una temperatura mínima de 60 grados y una ducha.

Como colofón a la guía, Nicolás Terrados matiza otros aspectos como que la vuelta al ejercicio "ha de ser gradual, progresiva y adaptada a la edad, condición física y estado de salud, incluso para aquellas personas que hayan realizado alguna actividad física durante el confinamiento". "Déjate asesorar por personal cualificado en caso de duda", señaló el especislista, que recomienda comenzar con ejercicios suaves como caminar 30 o 60 minutos para ir incorporando progresivamente el tipo de actividad que se realizaba previo al confinamiento. "No olvidar los principios básicos del ejercicio físico como son el calentamiento previo a la actividad –estiramientos- así como una vuelta a la calma", concluyó.