"Lo primero, el título", entre las finalistas de "Historias Avilesinas en Casa"

El relato "Lo primero, el título" se suma a la lista de finalistas de la iniciativa "#HistoriasAvilesinasEnCasa". El texto de Carmen María Martín Granda se publica mañana en el Facebook del Teatro Palacio Valdés. Este concurso proponía al público de Avilés que escribiera su propia historia acerca de cómo está viviendo los días de confinamiento.

A continuación, reproducimos el relato de Martín Granda:

Lo primero el título. Si tú pones "Traidor, inconfeso y mártir" ya le das un aire estupendo a lo que vas a escribir, es un buen comienzo, un buen arranque. Si pones "La vida es sueño" o "El sueño de una noche de verano" estás iniciando caminos soñadores parece que vas dispuesto a explorar algo mágico. Si dices "La tortuga de Darwin" abres un mundo de posibilidades. ¿Tenía Darwin una tortuga traída de las Galápagos? ¿O era una tortuga inglesa de las de té a las cinco?

Hay títulos evocadores de algún sentimiento, de alguna sensación oculta y olvidada. "Los árboles mueren de pie", "Nuestras cítaras están colgadas de los árboles". Si dices "La casa de Bernarda Alba" ya se ve que esa casa no va a ser una casa cualquiera, o quizá eso lo sientes luego, no sé€ Pero "Los habitantes de la casa deshabitada" no pueden ser tus vecinos, pero sí puedes tener una vecina harta de su "Casa de muñecas".

"El enemigo del pueblo", ¿será de verdad un enemigo? ¿Será "El jardín de los cerezos" un buen sitio para pasear€? Si fueran almendros puede que estuviéramos sobre Eloísa, pero ese almendro no acoge al viajante muerto.

Hipertensa, diabética y confinada, también puede dar juego, ¿no?