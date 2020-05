Sentido común y entrenos sin dolor

Miguel Camacho, fisioterapeuta y osteópata especializado en las lesiones del corredor, indica las "líneas rojas" que no se deben sobrepasar una vez retomados los entrenos después del confinamiento. Estas son:

"Siempre que aparezca dolor durante la práctica del ejercicio debemos bajar la intensidad del mismo, o interrumpirlo si es necesario. No debemos correr nunca con dolor, salvo en un periodo muy concreto de recuperación post-lesión y que así nos lo haya indicado nuestro fisioterapeuta o médico", explica. Dolor después del entreno. "A veces el dolor aparece una vez que hemos terminado de correr, cuando el cuerpo ha enfriado y tratamos de ponerlo en marcha de nuevo. Síntoma de que hemos sobrepasado la línea roja. ¡Cuidado!", apunta.

Camacho aconseja iniciar el entrenamiento de forma progresiva después de un largo periodo de inactividad o práctica de ejercicio físico diferente a la habitual antes del estado de alarma. "Aprendiendo a escuchar a nuestro cuerpo podremos sentir alguna molestia en nuestra actividad, pero no llegaremos a lesionarnos si actuamos adecuadamente", y agrega: "Tras el confinamiento necesitaremos un largo periodo de adaptación. Unos iremos más despacio que otros. No tengáis prisa por volver a los ritmos y distancias de hace ya muchas semanas. Los que estamos acostumbrados a competir tendremos que esperar, se han cancelado prácticamente todas las carreras hasta septiembre u octubre". Y el último consejo: "Utilidad el sentido común, y sobre todo no corráis con dolor".