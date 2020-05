Comienza la tala del tilo de San Nicolás que sobrevivió a la borrasca "Amelie"

Los operarios municipales han comenzado esta mañana las tareas de tala del tilo de la campa de San Nicolás que sobrevivió a la borrasca "Amelie". La tala responde a dos informes con el mismo diagnóstico: sólo se podía recuperar una parte. Para evitar accidentes como el de noviembre tanto los expertos municipales como los de la parroquia (los árboles pertenecían a la iglesia) recomiendaron un podaje extremo o su derribo. Esta segunda opción es la que cuenta con el beneplácito de los expertos.

"Lo que vamos a hacer es aserrarlo, vamos a dar su leña a las familias que lo necesiten. Si sólo da para un mes, pues un mes tendrán", destacó días atrás Alfonso López Menéndez, el párroco de la iglesia de la villa. "Pero esto no quedará sin árboles. Vamos a plantar dos nuevos. No hemos decidido cuáles van a ser. Lo que sí sabemos es que serán autóctonos: robles, tejos... Serán más pequeños que los actuales, pero no podemos arriesgarnos a que un mal viento vuelva a hacer el estropicio del mes de noviembre pasado", se justificó el cura. "Los árboles son necesarios en esta zona porque permiten que respiremos y porque ayudan a recordar que esta iglesia se levantó en lo que hace siglos era un monte (históricamente, el templo se llamaba, de hecho, San Francisco del Monte).

La idea de López Menéndez también se enfoca a ceder parte del tronco a los artistas que así lo sociliciten.