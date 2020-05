La Fundación Deportiva descontará del próximo recibo el importe por el periodo de inactividad

La Fundación Deportiva Municipal descontará del próximo recibo el importe correspondiente al periodo de inactividad obligada por el estado de alarma decretado para hacer frente al coronavirus. Las personas inscritas en las diferentes actividades no deberán realizar ningún tipo de acción para ser compensadas por los días de actividades abonadas y no realizadas, ya que el importe correspondiente será descontado del siguiente recibo a emitir cuando sea posible reanudar las actividades deportivas. La única excepción es la referida a aquellas personas que soliciten su baja y, por lo tanto, no puedan beneficiarse de dicho descuento en un próximo recibo. En este caso sí se tramitarán las correspondientes devoluciones del importe equivalente a las actividades no desarrolladas.