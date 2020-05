Nace Factoría Sound Acoustic, 18 recitales de música online en directo con bandas españolas

Nace el ciclo Factoría Sound Acoustic, un ciclo de 18 recitales de música online en directo con bandas españolas que comenzará el martes, 12 de mayo, con el rock de los gaditanos "Electric Alley". Participan en la iniciativa, impulsada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, diez bandas que ya han participado en el ciclo de la Factoría Cultural.

Todas las actuaciones comenzarán a las 21.00 horas y se podrán seguir desde casa a través de cualquier dispositivo con conexión a internet, a través de las redes sociales de Factoría Sound y la Factoría Cultural en Facebok (https://www.facebook.com/factoriasound/), Instagram (@factoriasound) y Youtube (Factoría Cultural Avilés).

Según ha explicado la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, se trata de "una iniciativa que supone también brindar un apoyo a los grupos que forman parte de la historia de Factoría Sound y han contribuido a su crecimiento". Son los mencionados "Electric Alley", que actuaron en enero de este mismo año, pero también "The Soulbreaker Company", "Hey Honcho & The Aftermaths", "The Soul Jacket" y "Los Brazos", en la edición de 2017; "The Kleejoss Band" y "Dead Bronco", en la de 2018, y "Schizophrenic Spacers", "Bourbon", y "King Sapo", en la de 2019.

Factoría Sound Acoustic se desarrollará mientras las circunstancias no permitan disfrutar de los conciertos sobre el escenario de la Factoría. Asimismo, se deja la puerta abierta a la participación de más grupos, tanto avilesinos, como asturianos e internacionales, sobre la base de conciertos acústicos para todos los públicos.

Este es la programación del ciclo Factoría Sound Acoustic: