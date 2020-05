Factoría Cultural abre el martes un ciclo de conciertos online

Factoría Cultural inaugura el martes un ciclo de 18 recitales de música online en directo con bandas españolas bajo el título "Factoría Sound Acoustic". Abrirán esta iniciativa del área de Cultura de Avilés corresponde la banda de rock gaditana Electric Alley. Los conciertos tendrán lugar a las 21.00 horas, en las redes sociales de Factoría Sound. Tras Electric Alley será el turno de Schizophrenic Spacers (13 y 24 de mayo), Los Brazos (14 y 26 de mayo), Hey Honcho & The Aftermaths (15 y 27 de mayo), Dead Bronco (16 y 28 de mayo), The Soul Jacket (17, 22 y 29 de mayo), The Soulbreaker Company (19 de mayo), Bourbon (20 y 30 de mayo), The Kleejoss Band (21 y 31 de mayo) y King Sapo (23 de mayo).