Vox desaparece en Gozón y su única edil se va con reproches hacia la dirección regional: "Rodolfo Espina es un tipo infame"

La concejala gozoniega de Vox, Tamara Fernández Inclán, ha decidido abandonar su partido. Pasará a ser edil no adscrita. Su decisión está meditada y tiene que ver con una serie de desacuerdos con el presidente regional de Vox, Rodolfo Espina. El abandono de Fernández no será único en la agrupación local, con ella se irá todo el equipo que en las pasadas elecciones municipales consiguió entrar en el Ayuntamiento con una representante. "Vox desaparece en Gozón, si quiere alguien montarlo, que lo haga, pero nosotros nos vamos", remarcó Fernández Inclán. Tras esta decisión, el Pleno de Gozón pasará a contar con dos concejalas no adscritas después de que María José Romero abandonara la agrupación del PP hace meses.

"Una decisión así no se toma en dos días, acumulo muchos meses de penosas reflexiones desde nuestro primer éxito en las elecciones y ha llegado un momento, en que ya no me reconozco en la estructura de Vox porque no me gusta el ninguneo a personas que no se lo merecen, porque no me gusta la promoción interna a personas mediocres, simplemente por amiguismo", afirma Fernández, que ejemplifica ese "ninguneo" en la expulsión del partido de César Orellana, asesor municipal del grupo y "una persona con una capacidad de trabajo impresionante".

Las balas de la edil gozoniega van dirigidas al presidente de Vox Asturias. A su juicio, Espina "se presenta en las asambleas y solo sabe decirte: 'Yo soy el presidente, y si no estas agusto con lo que hago, márchate del partido'".

También le reprocha al máximo dirigente de Vox Asturias que no haya visitado ni ayudado a la agrupación Gozón. De él, dice, "se ha dedicado además a llamar a varios vecinos del municipio para trasladarme que me haría la vida imposible, y desprestigiarme con los más bajos argumentos de un tipo infame y machista", continuó Fernández, que percibió cómo la ilusión inicial de la consecución de un acta de concejal se tornó poco a poco "en desilusión y decepción".

"Nuestro partido se define como liberal conservador pero, sin embargo, la falta de democracia interna ha convertido a Vox en un partido nacional populista totalitario, donde si no empleas el 'si bwana' automáticamente te sientes señalado, y pasas a ser un apestado, y empieza tu demolición como persona y como política", enfatizó Fernández Inclán, que recalcó además que en este proceso "Madrid mira para otro lado". "Como me dijo Espina: 'no me preocupa que os quejéis de mí, porque yo soy muy amigo de Ortega Smith'", concluyó.



Comunicado íntegro

Este es el comunicado enviado por la concejala:

Comunicado de Tamara Fernández Inclán.

Concejal de Vox en el ayuntamiento de Gozón.

Hace casi un año di el salto a la política como concejal del ayuntamiento de Gozón con la ilusión de poder defender activamente en la vida pública, ideales que considero capitales como la unidad de España, la lucha contra el secesionismo, los derechos lingüísticos para que nadie pueda ser discriminado por estudiar en español en España, la libertad económica y el descenso de impuestos y trabas burocráticas, la disminución de la sobredimensionada administración o la correcta fiscalización del mal uso de los fondos públicos.

Para defender, en definitiva, los ideales de libertad, igualdad de oportunidades y justicia en los que fervientemente creo.

Sin embargo, aquella ilusión inicial se ha tornado poco a poco en desilusión y decepción. Nuestro partido se define como ¨liberal conservador¨ y sin embargo, nada mas lejos de la realidad... el liberalismo es la fuente de la cual beben todas las democracias del mundo, la primera constitución que alumbró el hombre, la de los Estados Unidos de América está basada en el liberalismo, la segunda, la francesa, idem de lo mismo. Sin embargo, la falta de democracia interna ha convertido a Vox en un partido nacional populista totalitario donde si no empleas el ¨si bwana¨ automáticamente te sientes señalado y pasas a ser un apestado, y empieza automáticamente, tu demolición como persona y como política.

Una decisión así no se toma en dos días, acumulo muchos meses de penosas reflexiones desde nuestro primer éxito en las elecciones de mayo de 2019, y ha llegado un momento en que ya no me reconozco en la estructura de Vox, y no me reconozco porque no me gusta el ninguneo a personas que no se lo merecen porque no me gusta la promoción interna a personas mediocres, simplemente por amiguismo, porque no me gusta la nula participación de las estructuras de base, y porque no me gusta las injusticias con compañeros que siempre han sido leales a España, a la esencia mas pura de la política y al manifiesto fundacional del partido, ese que pregona todo lo contrario de lo que ahora se hace.

Recientemente, el partido, a petición del presidente Rodolfo Espina, ha expulsado al compañero César Orellana, una persona con una capacidad de trabajo impresionante, con un talento para la política descomunal y con una oratoria y unos conocimientos que para si quisieran muchos de los que ocupan sillones en parlamentos altamente remunerados, una persona desinteresada en lo económico, pues no es que no cobrara por la acción política, es que ponía su dinero al servicio de ella. ¿Qué pecado tan grave cometió? Pues ser siempre fiel a las ideas, no casarse con nadie, y llamar a cada cosa por su nombre con una claridad y rotundidad acompañada de una rectitud que es lo que reclama desde hace tiempo la política nacional, y esto es la gota que ya ha colmado un vaso que estaba lleno.

A dicho compañero lo animamos muchos afiliados a postularse para presidente, pues veíamos en él la persona ideal para liderar al partido en Asturias y tengo que recordar que desde el primer día que aceptó siempre nos dijo que no le dejarían presentarse a las elecciones, que le echarían del partido antes y una vez más, el tenía razón, así ha sido.

El presidente de un partido en Asturias tiene que ser de los que mas conocimientos tiene de los que mejor oratoria profesa, de los que más capacidad de trabajo desarrolla y de los que más empatiza con los afiliados, sin embargo, el presidente actual, Rodolfo Espina, no solo no tiene ni una sola de estas virtudes, sino que ademas resta. Un presidente que se presenta en las asambleas y que solo sabe decirte ¨yo soy el presidente y si no estas a gusto con lo que hago, márchate del partido¨ y eso no funciona así porque todas las victorias conseguidas de esa forma tienen caducidad en el tiempo las victorias hay que conseguirlas con argumentos y oratoria pero claro pedirle eso a Rodolfo Espina es pedirle peras al olmo. Un presidente que actúa de forma deshonesta, pues todos sabemos que colocó a su amigo Manuel Cristóbal, coordinador de Gijón, de asesor del ayuntamiento de Gijón, solo para cobrar pues todos en el partido sabían que solo iba por allí para cobrar el cheque el dia 1 y ya cuando el clamor era tan grande, tuvo que actuar recientemente Madrid y cesarlo. Un presidente al que ni el partido, ni la política, ni Asturias le importan lo más mínimo, pues si le importaran de verdad, se rodearía de los mejores, no de los íntimos amigos o del más tonto de cada lugar para que no le haga sombra. Un presidente, que desde que una servidora comunicó que iba a dejar el partido, guardándome el acta que nos ganamos en Gozon sin ninguna ayuda de él (es el día de hoy que por Gozón nunca ha venido) se ha dedicado a llamar a varios vecinos del municipio para trasladarme que me haría la vida imposible y no contento con esa bajeza recientemente recibo la llamada de otro vecino conocido informándome que Rodolfo Espina lo habia llamado para desprestigiarme con los mas bajos argumentos que un tipo infame y machsita como él, que siempre busca desacreditar o quitar valor a una mujer, utilizando los argumentos que aquellos como él que no tienen ninguna valía, solo saben hablar con la bragueta, calumnia en la cual incluyo al actual diputado Ignacio Blanco, cosa que ya le he comunicado.

Toda esta realidad la conocen en Madrid como conocen las numerosas cartas que muchos afiliados han remitido a la secretaria general y al comité de garantias pero Madrid mira para otro lado, porque como Rodolfo Espina le dijo a una servidora en su despacho en una ocasion, con una sonrisa en la cara: "Sé que mandan muchas cartas a Madrid quejándose de mí pero no me preocupa porque cuando pasan el Huerna van a la basura porque yo soy muy amigo de Ortega Smith¨.

Este es el aval que presenta esta persona que pese a ser nefasto y destructivo se mantiene en el cargo, ser el ¨ahijado politico¨ del señor Ortega Smith que mira para otro lado a pesar de que el señor Rodolfo trasgreda una y otra vez el respeto por el cargo que ocupa, qué fina tiene la piel la secretaria general para unas cosas,y sin embargo, qué gruesa la tiene en este caso verdad.

He intentado tan honesta como ilusionantemente junto con otros detener desde dentro esta sangria. No ha sido posible, no habeis querido... me voy con la conciencia tranquila y las manos vacias.Vine a la politica sabiendo que iba a perder tiempo, dinero y amigos,y lo asumí, pero no estoy dispuesta a perder mi dignidad. Soy madre de dos hijos y necesito levantarme cada día pudiendo mirarles a los ojos sabiendo que no soy perfecta pero que intento siempre hacer lo mejor,en consonancia con la dignidad,el honor y la palabra.

He topado con un muro infranqueable de la realidad interna de un partido que habeis acartonado con las asambleas siempre bien amañadas (recuerdas estas palabras mi querido Santiago Abascal) con una disciplina militar y no de consenso (cuando a la politica se viene a hacer politica) y la implacable maquinaria de la secretaría general convirtiéndonos en ¨disidentes y traidores a la patria¨cuando los verdaderos disidentes a Vox, la política y España sois vosotros.

Para terminar quiero recordar unas palabras de mi compañero expulsado, quien siempre sostenia lo siguiente: ¨no hay ningun movimiento político y social, que tenga transcendencia en el tiempo, si no se tiene en cuenta a sus verdaderos protagonistas, los afiliados.La verdadera politica, no se hace en un ayuntamiento,ni en la Junta General del Principado, ni en el parlamento de Madrid, la verdadera politica se hace en el trabajo, el gimnasio, la cafeteria, el parque, el supermercado y esa tienen que hacerla los afiliados, pero para que esto sea así tienen que sentirse respetados y valorados¨. No puedes pedirle a un afiliado que pague la cuota, pegue carteles, vaya a las mesas en las votaciones y luego decirle como dice el presidente de Vox Asturias: "Aquí mando yo, esto es como yo digo y sino marchate del partido" porque eso es tratar a personas adultas, que luchan por un proyecto politico desinteresadamente como auténticos borregos, así pues tomen nota si aún les queda un mínimo de sentido comun y¨ atemperen la verticalidad del partido y permitan un debate dentro de él sin sectarismos¨.

VIVA ESPAÑA,ARRIBA ESPAÑA.