Fallece un octogenario tras desvanecerse al volante en Avilés

Un avilesino de 82 años falleció esta tarde mientras conducía con su vehículo a la altura del número 13 de Campo de Vega, en el barrio de Valliniello. El accidente ocurrió sobre las 13.25 horas. El conductor octogenario se salió de la vía con su coche por el margen derecho de la carretera tras sufrir un desvanecimiento previo al fallecimiento, según manifestaron los facultativos de la UVI móvil a la Policía Local de Avilés. Además, durante la pasada madrugada, sobre las 03.30 horas, la Policía Local en colaboración con la Guardia Civil de Oviedo detuvo a un joven de 22 años por tener en vigor una orden de detención y estar implicado en varios robos con fuerza en las cosas. Durante la pasada noche, los agentes municipales denunciaron por vía administrativa a dos personas por conducir con presencia de alcohol y drogas, uno de ellos por hacerlo con una tasa de alcohol superior a la legalmente establecida y otro por hacerlo con presencia de drogas en el organismo según arrojó el test indiciario salival.

Según detalló la Policía Local en un informe que analiza las denuncias con motivo del estado de alarma en las últimas 24 horas hasta las 15.00 horas, se identificaron un total de 90 personas y 36 vehículos. Dentro esos controles fueron denunciadas nueve personas por no mantener el distanciamiento social, tres por no hacer uso de las mascarillas en los desplazamiento en turismos, 2 por realizar actividades no autorizadas en espacios públicos y 1 denuncia fue impuesta por encontrarse en Avilés teniendo residencia en el País Vasco. En lo relativo a la vigilancia establecida sobre los establecimientos de hostelería fueron denunciados tres locales por ejercer actividad de "ocio nocturno" en Sabugo, La Ferrería y la avenida de San Agustín.

Además, durante la tarde del sábado fue denunciado otro establecimiento de hostelería por contar con terraza sin disponer de autorización para su instalación.

Dentro la vigilancias cursadas en las zonas de ocio, se tramitaron tres actas por desórdenes públicos derivadas de una intervención policial a causa de una pelea que se produjo en la parte alta de la calle Galiana.