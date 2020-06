El Festival de Cine LGTBI se abre a toda España con programación más abierta

El Festival de Cine LGTBI del Niemeyer se abrirá en su quinta edición al público de toda España a través de la plataforma Filmin con la programación más abierta de su historia, que llamará al recuerdo de las luchas por los derechos humanos y la importancia de la lucha contra la homofobia, según su coordinador Borja Ibaseta.

El Centro Niemeyer y la plataforma Filmin se han aliado para llevar el V Festival de Cine LGTBI a toda España en formato online, dada la imposibilidad de desarrollar esta nueva edición de forma presencial debido a la pandemia por la Covid-19 y el consecuente estado de alarma.

En una entrevista con Efe, el coordinador del Festival ha explicado que esta edición se centrará en la cinematografía del continente americano y presenta una equilibrada oferta de contenidos entre la ficción y el documental con temáticas muy diversas.

Ibaseta ha defendido el formato del festival, que se desarrollará entre el 20 al 28 de junio y en el que las películas se podrán disfrutar en formato online.

Este formato, ha indicado, permite cambiar la butaca por el sofá de casa, en un ámbito de seguridad, para visionar las películas programadas, junto a otras personas.

Además, el intercambio de opiniones que propicia un festival presencial se tratará de hacer a través de redes sociales con el hashtag #unorgullodecine.

Gracias a la plataforma Filmin, el festival ha pasado de ser presencial, con ámbito autonómico, a un certamen que tendrá impacto nacional, convirtiéndose en el primer referente en este tipo de iniciativas con esa temática.

La programación de este año se va a centrar en producciones de todo el continente americano, incluyendo EEUU, aunque con un mayor peso en los países latinos, "con un equilibrio fantástico entre el documental y la ficción".

"Eso nos permite tener una visión tremendamente amplia del continente americano", ha explicado Ibaseta, que ha indicado que la cuestión está en buscar el equilibrio entre lo que es la militancia o el activismo, y el ocio y el entretenimiento, "de modo que no todo sea la trinchera".

Ese equilibrio se busca también la paridad entre directores y directoras, y que las temáticas lleguen a toda la diversidad que da contenido al Festival, es decir, a las personas gais, lesbianas, transexuales, bisexuales o intrasexuales.

Será la edición más abierta a todo tipo de públicos, "y llamará al recuerdo de las luchas por los derechos humanos y la importancia de la lucha contra la homofobia y la LGTBIfobia".

"El Festival nos enfrenta a casos de personas con su identidad y su forma de ser, lo que nos reta a entender y aceptar las realidades y la diversidad", ha recalcado el coordinador.

El V Festival de Cine LGTBI contará con los títulos "Temblores", "Marilyn", "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos", "Bixa Travety", "Lemebel", "Cubby", "The archivettes", "Wild nights with Emily" y "Ground beneath my feet".

Comenzará el próximo sábado, 20 de junio, con la proyección de la película guatemalteca "Temblores", que aborda la homosexualidad, un tema tabú en la sociedad de ese país.

Los espectadores podrán ver cada película de forma individual abonando un precio de 3,99 euros por film o adquirir una suscripción mensual a Filmin.

El jurado encargado de valorar las películas que se proyectarán durante el V Festival de Cine LGTBI estará conformado por el director asturiano de cine Samu Fuente; el director del Festival Internacional de Cine LGTBI de Extremadura, Pablo Cantero, y la activista y colaboradora de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual CINHOMO, Yolanda Rodríguez