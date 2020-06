Los vecinos de Soto del Barco cargan contra la delegada de Gobierno por comparar la procesión de La Arena con el partido del Sporting

"Declaraciones desgraciadas, sin rigor y desde la ignorancia". Con estas palabras expresan su indignación los vecinos de Soto del Barco contra la delegada del Gobierno, Delia Losa, por comparar la concentración de público en exterior del estadio del Molinón durante el derbi Sporting-Oviedo del pasado lunes con la procesión de San Juan de La Arena. José Fernando López, miembro de la organización de los actos, cargó duramente contra la representante estatal: "La procesión del santo patrón, San Juan Bautista, se vio reducida este año a 5 imágenes: San Juan, Virgen del Carmen, San Telmo, Virgen de Covadonga y Sagrada Familia y a un mínimo de 24 personas, donde los marineros porteadores lucían cada uno de ellos un lazo negro en su manga derecha del uniforme por respeto a los fallecidos durante la pandemia. Por eso, no podemos más que sentirnos tristes por las declaraciones desgraciadas vertidas por dicha señora, desde detalles como el de mascarillas y gel desinfectante a la entrada del templo todo gratuito, la actuación impecable de la Policía Municipal supervisando continuamente las distancias entre las personas en dirección a la ría para bendecir las aguas y retornar al templo". El desfile al que alude López, en condiciones normales son unas 90 personas las que portan imágenes y estandartes y en esta ocasión apenas superaban las veintena, " reducida a un mínimo", remarcan los organizadores.

"Hemos visto cómo el partido del Sporting- Oviedo, que era sin público, en las afueras del campo de reunió muchísima gente, y en la procesión que se formó en San Juan de la Arena, todos esos eventos que de manera espontánea la gente se reúne, tienen que preverse y establecer medidas de control para que se cumplan las normas", aseguró la delegada de Gobierno. Con respecto a esas declaraciones, el alcalde de Soto del Barco, Jaime Menéndez Corrales, se muestra sorprendido porque "el informe que me ha hecho llegar la Policía Local, única fuerza de seguridad allí presente, no se parece en nada a lo que la Delegada del Gobierno dice". A su juicio, poner al nivel de quienes acudieron al Molinón a la procesión de San Juan, "como si de un botellón o una fiesta clandestina se tratara, es una mezquindad y un insulto gratuito al pueblo de La Arena y al resto del concejo", afirma el regidor.

Tanto los párrocos así como la primera autoridad municipal y miembros de la Corporación así como el presidente del pósito de pescadores, o de la Sociedad de Festejos acudieron todos con mascarillas. "Tristeza, rabia y dolor nos causan esas declaraciones fuera de lugar e inoportunas, todo un insulto a nuestro municipio", abundan en la queja porque "nuestras autoridades que desde el comienzo de la pandemia supieron reaccionar con prontitud clausurando todos los centros municipales (el 10 de marzo), cuidando muy mucho a la población de este municipio con el resultado de 0 contagiados; fuimos responsables lo mismo que lo fuimos en la procesión, se defienden. Por ello, dicen, "exigimos que nos devuelva la dignidad que nos quita con sus declaraciones, desde hace muchos años venimos sufriendo olvido abandonó y lo que necesitamos es respeto a los vecinos que lo demostramos, preocúpese por nuestros problemas, sin médico, sin comunicaciones y abandonados, no eche más lodo y déjenos vivir en paz", claman los organizadores de la procesión quienes terminan con un mensaje contundente para Delia Losa. "Sabemos cuidarnos del virus y también saben hacerlo nuestra Policía Local y Alcalde".



La carta a la Delegada del Gobierno

"Con sorpresa e indignación nos despertamos hoy en el Concejo de Soto del Barco, y muy especialmente en La Arena. El motivo: las desafortunadas declaraciones de la Delegada del Gobierno, Sra. Delia Losa, con motivo de la procesión de San Juan. Estoy convencido que esas declaraciones están hechas sin ningún tipo de rigor y desde la más absoluta ignorancia. Y hablo con conocimiento de causa, porque el informe que me ha hecho llegar la Policía Local, única fuerza de seguridad allí presente, no se parece en nada a lo que la Delegada del Gobierno dice. Espero conocer los informes en los que se basa para hacer tales declaraciones, porque si se trata de una opinión personal sin estar basada en informes técnicos, sería preocupante. Yo como Alcalde del concejo, para tomar la decisión de autorizar ese acto, he contado con el asesoramiento de la Policía Local, y así se planificó el dispositivo para que ese día todo estuviera bajo control.

Participaron en ese dispositivo las personas que organizaron el evento: la Comisión de Festejos, la Parroquia y el Ayuntamiento, a través de la Policía Local. Se dispuso la entrega gratuita de mascarillas para todos los participantes que no contaran con ella, se colocaron dispensadores de gel hidroalcoholico en la vía publica a disposición de todas las personas, se requirió por megafonía y personalmente para el cumplimiento de todas las medidas de protección tanto por parte de la policía local, como de los miembros de la organización.

La Delegada del Gobierno pone como ejemplo de lo que no se debe hacer, la procesión de San Juan y a los sucesos ocurridos hace unos días en el estadio del Molinon. Poner a ese nivel la procesión de San Juan, como si de un botellón o una fiesta clandestina se tratara, es una mezquindad y un insulto gratuito al pueblo de La Arena y al resto del concejo. Los que asistimos tanto a la misa de San Juan como a la procesión, fuimos testigos directos del buen comportamiento de la gente. Apenas hubo que llamar la atención a nadie. Hay grabaciones que demuestran esto que estoy diciendo.

Quiero felicitar al párroco por la organización de la misa que se desarrolló cumpliendo con la normativa vigente: todo el mundo con mascarilla y respetando el aforo del templo. A la Comisión de Festejos que colaboró para que todo saliera perfecto. A los porteadores de las cinco imágenes, con sus trajes marineros como siempre, luciendo un crespón negro en homenaje a las víctimas del coronavirus. Y a todos los asistentes, en general, que nos acompañaron un año más en esta procesión declarada de Interés Turístico Regional.

Pero sobre todo quiero felicitar a los componentes de la Policía Local, que en todo momento estuvieron pendientes de que todo el dispositivo que se había planificado se desarrollara con normalidad, desde el reparto de mascarillas e hidroalcohol, hasta la ordenación del trafico y el control del acto para que todo saliera bien.

Este concejo ha sido un ejemplo de solidaridad y responsabilidad desde el inicio de la pandemia del COVID 19. El día 10 de marzo fuimos de los primeros concejos en tomar medidas preventivas dentro de nuestras competencias, cerrando las casas de cultura, el teatro Clarín los polideportivos, los centros sociales, el telecentro... A partir de esos días, una ola de solidaridad se extendió por todo el concejo y se estableció un dispositivo de voluntarios y voluntarias para la confección y el reparto de mascarillas elaborados con materiales homologados donados por la empresa Sontara, cuando incluso desde el Gobierno se negaba su idoneidad. Se repartieron mascarillas a todos los que las pidieron, a las residencias geriátricas del concejo y servicios de Salud Publica, entre ellos un hospital. Ese ejemplo solidario, responsable y ejemplar debe continuar a partir de ahora. No podemos bajar la guardia en estos momentos y estar preparados para lo que ojalá en el futuro no volvamos a padecer. Y a la Delegada del Gobierno, pedirle responsabilidad a la hora de hacer declaraciones que nada tienen que ver con la realidad".