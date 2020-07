Una de cada tres solicitudes de matrícula en las escuelinas queda en lista de espera

El Ayuntamiento publicó ayer las listas de admitidos y excluidos de las escuelas infantiles para niños de hasta tres años en los centros públicos de La Toba, La Magdalena y El Quirinal para familias de nueva incorporación. Según ese listado, las familias han presentado 149 solicitudes y 52 de ellas pasarán a lista de espera y dos alumnos han sido excluidos por la falta de documentación durante la fase de preinscripción. Ese listado es provisional y, es más, aún está abierto hasta mañana el plazo para presentar alegaciones a través del registro municipal. Además, el Ayuntamiento recuerda que durante este período no tendrá en cuenta aquella documentación no obligatoria que no fue presentada durante el plazo de preinscripción.

El mayor número de solicitudes presentadas se concentra entre los niños entre 1 y 2 años, con 61; le siguen los alumnos de 2 a 3 años, con 53 peticiones y, por último, los menores, de hasta un año de edad suman 28. El centro más demandado es la escuela infantil de El Quirinal con 62 solicitudes, seguido del de La Toba, situado junto al colegio Apolinar García Hevia de La Espina (Llaranes) con 43 preinscripciones. Por último, el centro de la primera etapa de educación infantil de La Magdalena recibió 37 solicitudes para el próximo curso escolar.

La publicación de la lista definitiva de alumnos admitidos se producirá el próximo lunes día 20, comenzando así el período de matrícula, que permanecerá abierto hasta el día 24. Las clases comenzarán en septiembre.